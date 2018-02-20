Sergio Marchionne’yi biraz daha yakında tanıyalım!

FCA yani Fiat Chrysler Auto tarafından tanıdığımız Sergio Marchionne Haziran ayında görevini bırakıyor, peki kim bu Sergio?

1952 yılının Haziran ayında İtalya’da doğan Sergio Marchionne aslına bakarsanız otomotiv endüstrisine gelmiş olan en önemli kişilerden biri.

13 yaşında Kanada’ya ailesiyle birlikte göçen Marchionne kariyerine 1983 ve 1985 yıllarında hesap ve vergi uzmanı olarak Deloitte & Touche’da başladı sonrasında Lawson Mardon Group’ta kurumsal gelişim direktörlüğüne 1985 ve 1988 getirildi.

1990 ve 1994 yıllarında Acklands Ltd. de CFO olarak çalıştı. 1994 ve 1997 yılları arasında Algroup firmasında çalıştı ve ardından 1997-2000 yılları arasında da bu şirketin CEO’su oldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından CEO ve Genel Md. 2000-2001 yıllarında gerçekleştirdi ve 2002 yılında da Başkan pozisyonuna geçti.

Chrysler markasının başına geçmeden önce SGS S.A. şirketinde de CEO ve Genel Md.’lük görevini yerine getiren Marchionne, 2009 yılında borç içerisinde olan Chrysler markasına CEO olarak geldi.

Fiat Group, Chrysler’in ilk etapta yüzde 20’sini satın aldı. Bu durumdan sonra Sergio Marchionne o dönemki CEO Robert Nardelli’nin yerine geçti. Bu adımın peşinden Fiat, Chrysler’in yüzde 53.5 hissesini satın aldı. Fiat ve Chrysler’in resmi olarak birleşmesi 2014 yılının Ağustos ayında ve Marchionne liderliğinde oldu.

Chrysler ile işe ilk başladığında markanın durumu ekonomik anlamda çok büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Markanın lideri olduğu dönemlerde Chrysler’in ürün yenileme ve geliştirme hızı zamanla yavaşladı. Dodge Journey, Chrysler 300 ve Dodge Charger gibi otomobiller ortak platformlarla üzerine geliştiriliyor ve bazı SUV modellerinde de geç kalmalar ortaya çıkıyordu. Bununda sebebini markanın önceden başarılı olarak nitelediği ve tüketiciler tarafından da sevilen bir otomobil üzerinden yapıyordu.

“Journey başarılı ve ilgi gören bir otomobil. Yenilemek için adını ve tasarımını değiştirdiğimizde aynı ilgiyi görmeyebiliyor ve

bu yüzden daha çok satacak olan ve tercih edilecek olanı üretmeyi planlıyoruz, bu da bizi geciktirdi.”

Halka arz ve Marchionne’nin ekstra kaynak yaratan formülü

2014 yılına Wall Street’te ticarete başlayan FCA, değeri düşen varlıklarından kendini soyutlayıp elindeki değerli varlıkları hissedarlarına sunarak yeni bir gelir kaynağı yarattı. Bunun sonucunda IVECO, New Holland, Steyr ve Magirus gibi birden fazla devi elinde bulunduran CNH Industrial’in değeri 20.25 milyar dolar iken Ferrari 22.34 milyar dolar değere ulaşmıştı.

Beklenmeyen, gizli bir borç

Herşey yolunda ilerlerken üç ayda bir açıklanan bilançolarda FCA zararını bildirmedi, buna duruma göre elindeki nakitten daha fazla borcunun olması da FCA’yı biraz

sıkıntıya sokuyordu. Bu durumdan önce gündeme gelen GM birleşmesi General Motors tarafından onaylanmamıştı.

Bu durum ortaya çıktığında da hemen bir geri dönüş yapan GM yetkilileri “Neden FCA’yı kurtarmalıyız” dedi.

O günden bu yana borcunu ödemek için keskin ve emin adımlar atan FCA’nın 2017 yılındaki net kalan borcu 3 milyar dolar.

Marchionne kendi fikrinden olmayan insanlara karşı bir duruş sergilemezdi, özellikle onların düşüncelerine saygı gösteriyordu. Bir çalışanın kızına okuma bursu vererek ne kadar duygusal biri olduğunu defalarca göstermişti. Kapitalist düzeni de sorgulamaktan vazgeçemiyordu.

Otomotiv endüstrisinde yapılan harcamaları fazla buluyordu bunu “2015 Confessions of a Capital Junkie” de açıklayıp çok büyük övgüler aldı. Marchionne bu duruma yılın sonunda büyük primler alan CEO’lardan da bahsederek aradaki gelir dağılımın farkının gün geçtikçe arttığını ve artmaya da devam ettiğini söylerek konuşmasını tamamladı.

Marchionne, otomotiv endüstrisinin küreselleşmesine katkıda bulunan en önemli sanayi insanlarından biriydi. American Motors,Renault ve Chrysler bu konudaki ilk görüşmelerini yapmıştı. DaimlerChrysler ise bir adım ileriye gitti ve bu durumu denedi. Olmadı!

Ancak Fiat ve MArchionne markalarını başarılı bir biçimde kullanıyordu. Jeep küresel bir marka haline gelmişken Fiat’ın satışlarını geride bırakmıştı. Ayrıca Jeep markası Güney Amerika, Asya ve Avrupa’da da iyi satış grafiklerine sahipti. Bu sayede Jeep üzerindeki kilitler artık açılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ise FCA Group’un 2018-2022 yıllarındaki gelecek planlarını anlatacağı özel günde görevini bırakacağı hatta yerine geçecek kişinin bu özel günde açıklanacağı bekleniyor.