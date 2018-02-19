Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin üyeleri tarafından seçilen ve son iki yıldır başarılı bir biçimde sürdürülen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında son 7 finalist belli oldu

OGD üyesi otomotiv gazetecilerinin yaptığı oylama sonucunda Ocak 2017 – Şubat 2018 tarihleri arasında satışa sunulmuş olan 23 aday otomobil arasından BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai Ioniq, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 finale kalmaya hak kazandı.

3 Nisan tarihinde başlayacak olan ikinci aşamada 7 finalist otomobilin test sürüşü Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek ve ardından ikinci oylamaya başlayacak. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birincinin açıklanacağı Gala Gecesi ise 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Birinci seçilen marka, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. OGD üyeleri seçim yaparken şu kriterlere göre oy veriyor: “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı.”

İşte o 7 finalist

BMW 5 Serisi



BMW markasının 2017 yılında yenilediği ve G30 diye kasa kodu taktığı modeli.

Otomobil ülkemizde de tüm dünyada bilindiği gibi Premium sedan olarak biliniyor. 2017 yılı içerisinde otomobil ülkemizde toplam 7964 adetlik satış rakamına ulaştı.

BMW 5 Serisi'ni Türkiye'de benzinli ve dizel motorlu olarak tercih edebiliyorsunuz. Ayrıca otomobilin tüm versiyonları otomatik şanzımanla satın alınabiliyor.

520i, 530i, 530i xDrive, 540i xDrive, M550i xDrive otomobilin benzinli motorlu modelleri, xDrive eklenen modellerde dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan versiyonlar oluyor.

520d, 520d xDrive, M550d xDrive da dizel motorlu sedan gövdeli versiyonlar oluyor.

5 Serisi'nin en baz modeli olan 520i Sedan'ın başlangıç fiyatı ise 297 bin 800 tl.

Ford Fiesta





Ford markasının en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiesta'da geçtiğimiz yıl içerisinde yenilenmişti.

Otomobil yenilenme kapsamında boyutlarıyla, donanımlarıyla, teknolojisiyle ve ekonomik motorlarıyla dikkat çekmeye devam edeceğe benziyor.

Fiesta ülkemizde dizel ve benzinli motorlu alternatiflerle satın alınabiliyor. Benzinli motorlu versiyonlardan biri otomatik şanzıman seçeneğiyle tercih edilebilirken dizel motorlu versiyon sadece düz şanzımanla satın alınabiliyor.

Fiesta'nın 1.0 litrelik EcoBoost(turbo) ve 1.1 litrelik iki benzinli, 1.5 litrelik de TDCi, dizel motorları var.

Otomobilin en baz modelinin başlangıç fiyatı ise 69 bin tl!

Hyundai Ioniq

Hyundai markasının son 10 yıl içerisinde yakaladığı gelişimi görmedik demek anlamsız olur. Bu gelişimin en büyük örneklerinden biri olan Ioniq, markanın teknolojik anlamda nasıl bir ilerleme kat ettiğini gözler önüne seriyor.

Kompakt sınıfta yer alan Ioniq, hem alternatif yakıtıyla hem de kompakt sınıfa uygun olan boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Ioniq ülkemizde sadece hibrit motorlu versiyonla satın alınabiliyor. 1.6 litrelik atmosferik motora ve elektrikli güç ünitelerine sahip olan Ioniq, son 7'ye kalan finalistler arasındaki en çevreci otomobil olarak da dikkatleri üzerine topluyor.

Hyundai Ioniq'in satış fiyatı ise 133 bin tl.

Peugeot 5008





Fransız otomotiv devi Peugeot'un 7 kişilik SUV modeli olan 5008'i daha önceden MPV olarak tanıyorduk.

Yenilenen otomobil hem verimli motorlara hem şık bir tasarıma hem de modern teknolojilere kavuştu.

5008 ülkemizde 1.2 litre turbo 3 silindirli, 1.6 litre turbo benzinli motorlarla ve 1.6 litrelik dizel motorla satın alınabiliyor. Her ne kadar SUV bir model olarak lanse edilse de 5008'in dört tekerlekten çekişli bir versiyonu ülkemizde bulunmuyor.

Otomobilin baz modelinin başlangıç fiyatı ise 174 bin tl.

Skoda Kodiaq





İşte Skoda'nın SUV segmentindeki devi. Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının ilk düzenlendiği yıl Superb ile birinciliği yakalayan Skoda'nın Kodiaq modelinde de Superb ile birden çok ortak nokta var.

Motorlar, alt yapı, arka diz mesafesi genişliği, teknolojisi, iç mekan malzeme kalitesi bunların en çok dikkat çekenleri olarak öne çıkıyor.

Kodiaq ülkemizde 1.4 TSi benzinli ve 2.0 TDi dizel olmak üzere iki farklı motorla satın alınabiliyor. Benzinli motorlu versiyonu manuel şanzımanla tercih edebilirken dizel motorlu versiyon sadece DSG şanzımanla satın alınabiliyor. Her iki motorlu versiyonun da 4×4 çekiş özelliğinde olanları var.

Kodiaq'ın etiket fiyatının başlangıcı ise 136 bin tl.

Volkswagen Polo





B segmentinin en önemli modellerinden biri olan Polo, 2017 yılı içerisinde yenilenmişti. Yenilenme kapsamında segmentine farklı dinamikler katmayı başaran otomobil boyutlarıyla, kaliteli malzemeleriyle ve ekonomik motorlarıyla ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

VW Polo ülkemizde hem dizel hem de benzinli motorlu alternatiflerle satın alınabiliyor. 1.0, 1.0 TSi ve 1.6 TDi. 1.0 TSi motorun DSG şanzıman opsiyonu bulunurken, diğer motorlar sadece manuel şanzımanla tercih ediliyor.

VW Polo'nun ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 70 bin 600 tl.

Volvo XC60





Premium kompakt SUV modelleri arasında en çok dikkat çeken ve tasarımıyla kendini rakiplerinden kolayca ayıran bir model, XC60.

Eski modeline göre tamamen yenilenen otomobil Volvo'nun hissiz direksiyonundan ve dinamiklikten uzak olan sürüşünden de kendini tamamen kurtardı.

XC60 ülkemizde 3 farklı donanım ve tek motor seçeneğiyle satılıyor. D4 kodlu dizel motora sahip olan XC60, sürekli dört çeker özelliğine sahip.

Otomobilin satış fiyatı ise 379 bin 85 tl'den başlıyor.