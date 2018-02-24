Efsane model nasıl olacak?

2019 yılının en yeni haliyle tanışacağımız Carrera'nın tüm üyelerini bir araya getirdik. Ekstra olarak en yeni 911 hakkında detayları da paylaştık!

Porsche markasının en efsane modellerinden biri hata en efsanesi olan Carrera, 2019 yılında yeni haliyle aramızda olacak. Arkadan motorlu otomobiller arasındaki en fazla yola tutunma hakimiyetine sahip olan otomobil, ilk defa 1964 yılında 956 modelinin yerine üretilmiş. O günden bu yana defalarca yenilenen, adı değişen, yeni teknolojilere kavuşan otomobilin tüm versiyonları haberin devamında görebilirsiniz.

Biz şimdi yeni 911 hakkındaki ilk bilgileri sizlerle paylaşalım!

Yeni jenerasyon 911’in ilk fotoğrafı yayınlandı. Şirketin kalbi olarak tanımlanan ve basit bir spor otomobil olarak kabul edilmeyen 911 bir önceki jenerasyondan izler taşıyor olacak. En çok dikkat çeken farklılıklar ise 3. stop lambasının led olması ve hi-tech diye adlandırılan, yeni Cayenne ve Panamera’dan da hatırlayacağınız kokpit.

Porsche’nin 911 ürününden sorumlu adamı August Achleitneri şuanda yeni 911’in spesifik özelliklerinden bahsetmemiz biraz zor ama yeni model diğer otomobillerin sürüş hissini size vermeyecek! Şaşırtıcı miktarda alana sahip olan otomobilin frenlerinden, direksiyon ve pedal sistemlerinden aldığımı geri dönüşler muhteşem!”

Yeni 911’in sürüş asistan özelliklerinde de değişiklikler yapıldığını belirten Achleitner, “Spor otomobil almak isteyen sürücüler adaptif hız sabitleme ve şerit takip gibi sistemlere sahip olmak istemiyor, bizde bu sistemleri otomobilin karakterine göre belirledik ve değiştirdik” dedi.

Devamlı konuşulan 911 hibrit olacak mı, sorularına da cevap veren Achleitner, “Bu dedikoduların uçsuz bucaksız olduklarını ve nereye kadar uzanacağını kimse bilemez. 911’in bir sonraki adımı için böyle bir proje var ama otomobilin karakterine uygulanabilir olursa bu konu kabul edilecek.” dedi.

Porsche markasının en önemli ve en simge modeli olan 911 ilk üretildiği tarihten bu yana arkadan motorlu üretildi. Otomobil markanın tüm yarış tecrübelerini aktardığı en önemli modeli olarak her zaman ön planda oldu.

TÜM 911 MODELLERİ

Otomobil 1963 yılında ilk defa üretildiğinde 956 modelinin daha konforlu ve daha güçlü bir versiyonu olarak ön plana çıkıyordu.

O yıllardaki tasarım dilini bu günlerde bile hala koruyan model, aslında 70’lerdeki en modern tasarıma sahip olan otomobillerden biriydi.

Gün geçtikçe gelişen otomobil hem boyut olarak hem motor hacmi olarak hem de teknoloji olarak o dönemlerdeki modern teknolojilere ayak uydurmayı başardı.

1973 yılında ortaya çıkan 2.7 litre motorlu Carrera RS ise o zamanların en hızlı modellerinden biriydi. Ayrıca bu model günümüzde satılan ve yeniden tasarlanan GT serilerinin öncüsüydü.

1976 yılında 3.0 litre motorlu Carrera ürün gamına eklendi. Yeni otomobil daha hızlı ve daha güçlü olmasının yanında birden fazla lüks detaya, aksesuara da sahipti. Bu otomobilin şanzımanı ve motor üst kapağı alüminyumdu. Bu sayede Carrera daha hafifti.

Ayrıca bu modelin Turbo modeli de vardı. 3.0 litre motor atmosferik halde 260 beygir güç üretirken, Turbo takviyesiyle bu değer 300 beygire ulaştı.

1982 yılında üretilen en önemli Carrera modellerinden biri olan Carrera SC’yi de unutmadık. O otomobil “Super Carrera” olarak geçiyordu. 3.0 litrelik alüminyum motoru ve 5 ileri şanzımanı vardı. Otomobil 201 beygir güce sahipti.

1986 yılında en efsane Porsche otomobillerinden biri Carrera’dan türetilmişti. Evet o 959 idi!

Porsche Carrera 2 Cabrio – 1993

Porsche Carrera 1997

Porsche Carrera – 2004

Porsche Carrera 2004

Porsche Carrera 2007

Porsche Carrera 2009

Porsche Carrera 2013

Porsche Carrera 2016

Bu model ile Carrera artık hacim küçültme stratejisine ayak uydurmuştu ve Turbo olmuştu. Atmosferik modelleri kesinlikle var olacaktı ama turbo motoru duyan Porsche severler hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünmeye başlamıştı bile!

Porsche Carrera T 2018