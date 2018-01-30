Beylikdüzü Belediyesi’nden evde bakım hizmeti

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, doktor reçetesi ile müdürlüğüne başvuran Beylikdüzü sınırları içinde yaşayan vatandaşlara, evde bakım hizmeti veriyor. Peki bu hizmetten kimler faydalanabilir?

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yaşlı, yatağa bağımlı, ameliyat yarası olan veya ihtiyaç sahibi vatandaşlara, hemşirelerle evde bakım hizmeti sağlıyor.

Evde bakım hizmetini, doktor reçetesi doğrultusunda, randevulu sistemle başvuran vatandaşlara deneyimli hemşireler sağlıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü, bu sayede kişilerin sağlık durumlarını da daha kontrollü bir şekilde takip edebiliyor.

HANGİ HİZMETLER VERİLİYOR?

Kan alma, serum takma, şeker ve tansiyon ölçümü, enjeksiyon ve pansuman (ameliyat, yatak yarası ve kontrol pansumanı) işlemleri, en az bir gün önceden alınması gereken randevularla yapılıyor. Ayrıca evde hastanın bakımını gerçekleştiren kişilere de hasta bakım eğitimi veriliyor. Son bir yıl içerisinde evlere sağlık götüren ekipler, 1591 serum takma işlemi, 1747 pansuman işlemi, 443 kan alma, 537 taniyon ölçümü ve 1808 hasta başı eğitimi gerçekleştirdi. Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur Baştuğ, herkese eşit, zamanında ve kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirerek, “Bu kapsamda Beylikdüzü sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımıza yetkin ve sorumluluklarımızın getirdiği bütünleşik sağlık hizmeti sunmak hedefimiz oldu.” dedi.

NASIL RANDEVU ALINABİLİR?

Haftaiçi 08.30-17.00 saatleri arasında ve 17.00'den sonra da Cumartesi, Pazar dahil antibiyotik enjeksiyonları verilen hizmetlerden talep eden vatandaşlar yararlanabilir. Penicillie türevi anbiyotikler evde yapılmamaktadır. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar 444-09-39 numaralı çağrı merkezi üzerinden Sağlık İşleri Müdürlüğü'yle iletişime geçerek randevularını alabilirler.