Canan Karatay’dan yeni tavsiye: Yiyenin botoksa ihtiyacı kalmaz

Adana'da düzenlenen 11'inci Çukurova Kitap Fuarı'da Prof. Dr. Canan Karatay'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kollojen içeren kelle paça yiyen insanların botoksa ihtiyaç duymayacağını söyledi.

Adana’da düzenlenen 11’inci Çukurova Kitap Fuarı’na gelen Prof. Dr. Karatay, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Yaşam Boyu Sağlık” konulu söyleşide konuştu. Sağlıklı beslenmenin ipuçlarını veren Karatay, yağlı kuzu etinin istenilen miktarda tüketilebileceğini anlattı.

Kelle paça yemeğinin de oldukça faydalı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karatay şöyle konuştu:

“Kelle paçayı bol bol yiyeceğiz. En doğal, en dengeli besin. Senelerce ‘kolesterol yükseltiyor’ diye yasaklandı. Ondan sonra da hastalıklar arttı. Bunlar vücudun ihtiyacı olan doğal protein, en doğal. Kollojen. Gidiyorlar botoks yaptırıyorlar. Kelle paça ye ihtiyacın kalmaz.” İHA