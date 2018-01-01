Dans etmenin 5 önemli faydası

Yeni yılda sağlığınızla ilgili aldığınız kararlardan biri de 'dans etmeye zaman ayırmak' olsun. Dans etmenin sadece fiziksel sağlığa faydası olmadığını, hafızayı da güçlendirdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, çiftlere önemli bir bilgi verdi: Sık sık dans eden çiftler bunamıyor.

Hem formda kalmayı sağlayan hem de zihinsel bir faaliyet görevi gören en eğlenceli etkinlik dans etmektir. Kişiyi mutlu eden, kaslarını çalıştıran, motivasyonu artıran dans beyin için de çok önemli bir etkiye sahip. Uzmanlara göre dans etmek, beynin hafıza ve karar vermeyle ilgili bölgesini genişletiyor.

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, dans etmenin insan sağlığı için çok faydalı yönleri olduğunu söyledi.

Sağlık için egzersiz ya da spor denildiğinde çoğunlukla yürümek, koşmak, futbol oynamak, bisiklete binmek gibi aktivitelerin akıllara geldiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, “Oysaki insanlık kültürünün yazılı kayıtlarından çok daha eski olan dans, fiziksel olarak bizi formda tutabilecek, eğlenceli başka bir yöntemdir” dedi.

DEMANS RİSKİNİ YÜZDE 76 AZALTIYOR

Yapılan bir araştırmaya göre dans eden çiftlerde demans riskininin %76 oranında azaldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, “Son dönemde özellikle nörodejeneratif (insan beynindeki nöronları etkileyen) hastalıklarla ilgili yapılan çalışmalarda, 18 ay boyunca dans eden ileri yaştaki kişilerin beyninde, beynin hafıza ve yön bulma ile ilgili bölgesi olan hipokampüsün bazı bölgelerinde belirgin hacim artışı olduğu görülmüştür” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, dans etmek için geçerli pek çok neden sıralanabileceğini söylerken, dansın insan sağlığına olumlu etkilerini şöyle sıraladı:

Dans ederken pek çok kas grubu eş zamanlı olarak çalışır: Haftada 2 veya 3 kez yapacağınız dans ile fiziksel uygunluk, denge, genel sağlık ve koordinasyonunuzu artırabilirsiniz. Dans figürlerini öğrenme aşamaları esnasında beyninizde çalışır. Motor beceriniz, dikkatiniz ve hem uzak hem yakın hafızanız da bir anlamda eğitilmiş olur.

Dans etmek stresi azaltır ve kötü ruh halini düzeltmeye yardımcı olur: Yapılan çalışmalar tekrarlanan coşkulu hareketlerin ‘mutluluk hormonu' ismiyle bildiğimiz serotoninin kandaki miktarını daha fazla artırdığını ortaya koymuştur. Bu artışın ruh hali ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi vardır. Dans etmek stres yönetimini destekler ve kötü bir günü nasıl kurtaracağınızı size deneyimletir.

Dans etmek motivasyonu artırır: Tek başınıza koşuyorsanız ya da egzersiz yapıyorsanız kolayca kendinize bir mazeret yaratıp içinizdeki isteksizliğe yenilebilirsiniz. Dans etmenin güzelliği, bir dans partneri veya bir grupla bunu eğlenceli biçimde yapabilecek olmanızdır.

Dans etmek herkes için uygundur ve özel bir yetenek gerektirmez: Ritmik hareket, insan hareketlerinin doğasında vardır. Yine de kişi mutlaka bedenini dinlemeli ve bireysel performansın hareketleri kişisel olarak ayarlamalıdır.

Yaralanma riski düşüktür: Hobi olarak yaptığınız dans, eklemlere aşırı yük bindirmediği için avantajlıdır ve yeni başlayanlar için dahi yanlış yüklenmelere imkân vermez. Mutlaka diğer egzersizler gibi, ısınma, germe ve soğuma fazlarını içermelidir.

Dans etmek zihni açar: Yapılan araştırmalar, uzun süre dans eden kişilerin dikkat ve entelektüel yetenek testlerinde diğer kişilere göre daha başarılı sonuçlar aldığını göstermiştir. Çünkü hem bireysel dans, hem de grupta bir koreografın dansına uyum sağlamak dikkat, uyarlama ve düşünme gerektirir.

Dans etmek için kişinin kendi yaş düzeyinde ve kendi performansındaki kişilerle dans etmesinin daha faydalı olacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, “Bu durum başlangıçta hayal kırıklığı yaşamanızı önlemeye yardımcı olacak ve zamanla daha iyi dans etmenizi sağlayacaktır” dedi.

DANS ETMEK ÇOCUKLAR İÇİN DE FAYDALI

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu “En güzeli çocuk yaşta iken dans etmeye başlamaktır. Araştırmalar, dans eden okul çocuklarının daha az agresif davranışta bulunduklarını söylemektedir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, “Başlangıçta; en az haftada bir veya iki kez düzenli olarak eğitim yapmak önemlidir. Prensip olarak; hızlı dans etmek kondisyonunuzu artırır, yavaş dans etmek ise duruş düzgünlüğünüzü artırır. İdeal olanı ikisinin kombinasyonunu uygulamaktır” diyerek dans ederek mutlu ve sağlıklı kalınabileceğini vurguladı.