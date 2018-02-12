Doç. Dr. Haluk Çalışır: Çocuklar havai fişek atılan yerde bulunmamalı

Havai fişekler, atıldığı ortamdaki bütün canlıların sağlığını tehdit ediyor. Konu ile ilgili sozcu.com.tr'ye konuşan Türk Toraks Derneği'nden Doç. Dr. Haluk Çalışır, özellikle çocukların ve astım, KOAH gibi solunum yolları hastalıkları olanların bu ortamlarda bulunmaması gerektiğine vurgu yaptı.

CHP Muğla Milletvekili Dr. Nurettin Demir, doğaya ve canlılara kalıcı zararlar veren havai fişeklerin yasaklanması için kanun teklifi hazırladı. Havai fişeklerin, birkaç dakikalık görsel zevk için insanların ve bütün canlıların sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Demir, gerekçesinde kanserojen etkilerinin olduğunu da vurguladı. Türk Toraks Derneği’nden Doç. Dr. Haluk Çalışır ise, özellikle çocukların ve solunum yolu hastalıkları olan kişilerin havai fişek atılan ortamlarda bulunmamaları gerektiğini söylüyor. İşte Çalışır’ın açıklaması:

ASTIM VE KOAH HASTALARI DİKKAT!

Havai fişeklerden yanma sonucu çevreye çok çeşitli kimyasallar yayılıyor; karbondioksit, karbonmonoksit, arsenik, manganez, demir tozları, potasyum ve partikül maddeler gibi… Bunlar çok düşük miktarda ortaya çıkıyor ama uzun süre havai fişek atıldığında o ortamdaki insanların sağlığını olumsuz etkiliyor. Bir defaya mahsus bu ortamdaki havayı solumanın kanserojen etki bırakması mümkün değil ama sonuçta belli bir doz da olsa solumuş oluyorsunuz. Yoğun olarak havai fişek atılan bir yerdeyseniz bu partikül madde, astım, KOAH gibi hastalıkları olanlar için ciddi bir tehlike arz ediyor. Özellikle çocukların bu ortamlarda durmaması gerekiyor. Ayrıca etkinliklerde havai fişek atılması için görevli işler de bu durumda daha çok tehdit altında diyebiliriz.

“PARTİKÜL MADDE SADECE O BÖLGEDE KALMIYOR”

Türkiye, uzun süreli havai fişek atılan etkinliklerin yapıldığı bir ülke değil. Örneğin Hindistan’da kutlamalarda neredeyse 24 saat havai fişeği atıldığı olur. Bu durumlarda tehlike daha ciddidir. Ama ülkemizde az miktarda atılsa da bu partikül maddeler, havaya karışıyor. Oradaki havada kirlilik oranını artırıyor ve sadece atılan bölgede de kalmıyor, çevre bölgelere de dağılıyor. Sonuçta kirletici az da olsa çok da olsa kirleticidir.

Bunların dışında havai fişeklerin, yangınlara, yaralanmalara sebep olması gibi etkileri de var. Diğer canlılar için de özellikle kuşlar için çok zararlı bir uygulama.

İLGİLİ HABER İçinde fare zehiri var: Havai fişekler yasaklansın