Eklem kireçlenmesinin sebepleri nelerdir?

Özellikle yaşlılık döneminde en sık görülen sağlık sorunlarından biri olan osteoartrit yani eklem kireçlenmesi, kıkırdak dokunun yıpranmasıyla ortaya çıkıyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Dr. Yüksel Büküşoğlu, kireçlenmenin sebeplerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte kıkırdak dokuda yıpranma ve bu yıpranma sonucu, eklem içi sıvıda azalma meydana geldiğine değinen Dr. Yüksel Büküşoğlu, diz ağrısı ve eklem kireçlenmesi şikayetlerinin kök hücre tedavisi ile son bulabileceğinin altını çiziyor.

EKLEM KİREÇLENMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Osteoartrit yani eklem kireçlenmesi olarak bilinen hastalık özellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kalça, diz gibi eklemlerde bulunan kıkırdak doku zamanla yıpranır. Eklem kıkırdağında meydana gelen yıpranma ve gelişen eklem harabiyeti, eklemde ağrı, dizde tutukluk ve hareketin kısıtlanması gibi şikayetlerin yaşanmasına sebep olur.

KÖK HÜCRE SVF TEDAVİSİ NEDİR?

Eklem içi kök hücre tedavisi, kalça, diz gibi eklem problemlerinde oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Kök Hücre SVF tedavisi, hastanın kendi yağ dokusundan elde edilen milyonlarca canlı kök hücre ile kıkırdak ve eklemde oluşan hasarı, spor yaralanmalarını ve sonrasında meydana gelen bağ dokusu yaralanmalarını hızlı ve başarılı bir şekilde ortadan kaldırıyor. Yapılan bu kök hücre tedavisinin hastanın kendi yağ dokusu kullanıldığı için, vücudun tedaviyi kabul etmemesi, alerji ve aşırı duyarlılık reaksiyonu gibi riskler söz konusu değildir.

Yaşlılıkla birlikte maalesef vücudun pek çok hücresi artık kendini yenileyemiyor. Eklemlerde oluşan kireçlenme yani osteoartrit gibi rahatsızlıklar kişinin yaşam kalitesini azaltıyor ve sürekli ağrı hissetmesine sebep oluyor. Eklem içerisine yapılan kök hücre tedavisi, hastalığın ilerlemesini engelleme konusunda oldukça başarılı bir tedavi yöntemi sunuyor.

Kök hücre tedavisi, estetik cerrah tarafından steril operasyon odası şartlarında özel kanüller ile, lipoaspirasyon yöntemi uygulanarak bel, kalça ya da karın bölgesindeki cilt altı yağ dokusundan alınarak yapılır. Elde edilen yağ dokusu hiç bekletilmeden laboratuvar ortamında özel bir takım işlemlerden geçirilerek milyonlarca canlı, aktive edilmiş Kök Hücre SVF sıvısı elde edilir. Daha sonra bu sıvı hiç bekletilmeden hastanın eklem içerisine iğne yolu ile verilir. Kök hücreler hasarlı dokuyu yeniden gençleştirip, onarır, tamir eder. Böylece işlemden kısa bir süre sonra eklem kıkırdağında iyileşme, hastanın ağrılarında azalma, yaşam kalitesinde artma görülür. Bu tedavi, protez ameliyatına bir çok açıdan oldukça avantajlıdır. Ameliyata girmek zorunda olmadan ve hastanede yatmaya gerek kalmadan işlem sonrası aynı gün içerisinde hasta taburcu edilebilir.