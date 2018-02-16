Kırık boyun ile 10 gün gezdi

Futbol maçı sırasında düşüp boynunu kıran Mehmet İlhan, olaydan sonra 10 gün boyunca hastaneye gitmedi. Ağrıları şiddetlenip Şırnak Devlet Hastanesi'ne giden İlhan, doktorları tarafından şanslı bir hasta olarak nitelendirildi: Normalde bu tip kırıklar olay anında öldürüyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde halı sahada futbol maçı sırasında düşen ve boynu kırılan Mehmet İlhan (21), ağrılarının artması üzerine olaydan 10 gün sonra başvurduğu Şırnak Devlet Hastanesi’nde başarılı bir operasyon ile sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Burak Yılmaz, “Mehmet’in boyunundaki kırık, kafa ile boynun birleştiği yerdeydi. Bu tip kırıklarda bazen hastalar olay anında bile hayatlarını kaybedebiliyor. Fakat Mehmet şanslı bir hasta. Boynu kırılmış, uzun süre takip edilmemiş. Ama boynundaki kırık kaymaya başlamıştı. Kayma ile birlikte Mehmet bize geldiğinde boynunu hiç kıpırdatamıyordu. Mehmet’i ilk gördüğümde ben bile korktum. Çok şükür şu anda bir sıkıntısı yok” dedi.

Silopi’de arkadaşları ile halı sahada futbol oynayan Mehmet İlhan, aldığı bir darbe ile yere düştü. Ayağa kalktığında boynunda ağrı hisseden İlhan, maça devam etti. Maçın ardından 10 gün boyunca ağrılarla yaşamını sürdüren Mehmet İlhan, ağrıların dayanılmaz hale gelmesin üzerine Şırnak Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler ve çekilen röntgen ile İlhan’ın boynunda kırık tespit edilince ameliyata karar verildi. Gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile Mehmet İlhan’ın boynundaki kırığa müdahale edildi. İlhan, ameliyatın ardından bir hafta gözetim altında tutuldu ve sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

‘MEHMET ŞANSLI BİR HASTA’

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Burak Yılmaz, boyun kırığı hastalarının çoğunun olay yerinde hayatlarını kaybettiğini ifade ederek, “Mehmet’in boyunundaki kırık kafa ile boynun birleştiği yerdeydi. Bu tip kırıklarda bazen hastalar olay anında bile hayatlarını kaybedebiliyor. Fakat Mehmet şanslı bir hasta. Boynu kırılmış, uzun süre takip edilmemiş. Ama boynundaki kırık kaymaya başlamıştı. Kayma ile birlikte Mehmet bize geldiğinde boynunu hiç kıpırdatamıyordu. Mehmet’i ilk gördüğümde ben bile korktum. Çok şükür şu anda bir sıkıntısı yok” diye konuştu.

‘KENDİ EVİNDE AMELİYAT OLDU’

Aynı hastanede Beyin Cerrahı Opr. Dr. Burak Olmaz ise yaptıkları tetkikler sonucunda Mehmet İlhan’ın boyunda kırık olduğunu tespit ettiklerini belirterek, “Hastamız Silopi’den gelmişti. Halı sahada top oynarken düşmüş. Düşme sonrasında boynunda ağrıları oluşmuş. Kontroller yapılmış, filmler çekilmiş. Filmler sonunda boynunda kırık olduğunu tespit ettik. Mehmet’in ameliyatının cerrahisi, özellikli bir cerrahidir. Hastamızın kafasının arkasından, kafasını sabitlemeden, boyun hareketlerini yapabilecek şekilde ameliyatını yaptık. Ameliyat için kalabalık bir ekibimiz vardı. Ameliyatımız başarılı geçti. Hastamızı bir hafta gözetim altında tuttuk. Takibini yaptık, bir sıkıntısı olmadığını görünce taburcu ettik” dedi. Opr. Dr. Olmaz, Şırnak’ta bu tip ameliyatların yapılabileceğini gösterdiklerini de ifade ederek, “Ameliyatımız ortalama 2,5 saat sürdü. Mehmet için güzel bir ameliyat oldu. Aslında Mehmet’in buradaki en büyük avantajı kendi evinde ameliyat olmuş oldu. Buradan belki Adana’ya, Ankara’ya gidecekti. Oraya zor şartlarda ailesiyle birlikte gidecekti. Ailesi de kendisi de zorlanacaktı. Ama burada kendi evinde ameliyat oldu. Taburcu olduktan sonra kendi evine gitti” diye konuştu.

‘BOYUN KIRIĞINDA HEKİME ULAŞAN HASTA ŞANSLI’

Ameliyata katılan doktorlardan Beyin Cerrahı Opr. Dr. Mutlu Çifçi de boyun kırığı olan hastalardan hekime ulaşanların şanslı olduğunu vurgulayıp, “Üst servikal kırıklı hastaların çoğu olay yerinde hayatını kaybediyor. Şanslı insanlar hekime ulaşabiliyor. Bu operasyonu Şırnak ortamında yaptığımız için bizler mutluyuz. Başarılı bir ameliyat oldu. Hem hekimler için hem de hastamız için bir şans oldu” ifadelerini kullandı.

DOKTORLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Mehmet İlhan ise boynunu kırdığı sırada kıpırdayamadığını, ancak ameliyat sonrası tamamen iyileştiğini belirterek, doktorlara teşekkür etti.

DHA