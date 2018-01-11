O ilaçlar kısırlık yapıyor mu?

Fransız ve Danimarkalı bilim insanlarının, etken maddesi ibuprofen olan ilaçların kısırlık, depresyon, kas erimesi gibi sağlık sorunlarına sebep olduğunu gösterdikleri çalışmayı Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Üroloji bölümünde görev yapan Doç. Dr. İlker Tinay'a sorduk. Doç. Tinay: Çalışmanın sonuçları ibuprofen içeren ağrı kesicilerin erkeklik işlevleri üzerinde olumsuz etkilerinin gösterilmesi açısından önemli olsa da...

Fransız ve Danimarkalı bilim insanları, ibuprofen etken maddeli ilaçların kullanımı ile ilgili çarpıcı sonuçlara ulaştığını açıkladı. Yaptıkları çalışmalar sonucunda, yaygın olarak kullanılan ve içeriğinde ibuprofen etken maddesi olan ilaçların kısırlık, iktidarsızlık, depresyon ve kas erimesine yol açabileceği iddia edildi.

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Fransız ve Danimarkalı bilim insanlarının yayınladığı bu çalışmanın hala devam ettiğini belirten Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Üroloji bölümünde görev yapan Doç. Dr. İlker Tinay, araştırma ile ilgili sozcu.com.tr‘ye özel değerlendirmede bulundu. Doç. Tinay’ın konu açıklaması açıklaması şöyle:

“BASKILAMAYA YOL AÇIYOR”

Yapılan çalışmanın makalesi ayrıntılı incelendiğinde bu ilacı günde 600 mg dozunda kullanan sağlıklı erişkin erkeklerde, erkeklik hormonu olan “testosteron” seviyelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı ancak “testosteron” hormonunun salgılanmasını sağlayan “luteinizan hormon” seviyelerinde artışın gözlendiği görülmektedir. Yazarlar bu bulgular üzerine, testis dokularında laboratuar ortamında hücresel düzeyde yaptıkları incelemelerde aynı ilacın hem testosteron hormonu üreten hem de sperm hücrelerini üreten hücrelerin işlevlerinde baskılanmaya yol açtığını göstermişlerdir.

“KESİN YARGIYA VARABİLMEK İÇİN…”

Çalışmanın sonuçları ibuprofen içeren ağrı kesicilerin erkeklik işlevleri üzerinde olumsuz etkilerinin gösterilmesi açısından önemli olsa da, bu konuda kesin bir yargıya varabilmek için yazarların da belirttiği gibi bu bulguları destekleyecek ve daha fazla sayıda hasta içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. Zaten senelerdir böbrek işlevlerinde bozulmalara yol açabilmesi nedeniyle gereksiz ve aşırı kullanımından kaçınılması gerektiği bilinen ağrı kesicilerin, hekim tavsiyesi ile doğru doz ve sürede kullanımının ne kadar önemli olduğu bu çalışma ile bir kez daha gösterilmektedir.