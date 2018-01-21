‘Obezite tedavisinde önemli adım: Ameliyatsız mide küçültme’

Hollanda'da, aşırı kilolu olduğu için ameliyat edilemeyen bir hastaya, ameliyatsız mide küçültme operasyonu gerçekleştirildi.

Hollanda’da bulunan Elisabeth-TweeSteden Hastanesi’nde, bir obezite hastasına ameliyatsız mide küçültme operasyonu yapıldı. Ağır bağırsak rahatsızlığı bulunan hastanın aşırı kilolu olması nedeniyle ameliyat edilemediğini belirten uzmanlar, hastanın midesine ağızdan esnek bir hortum yoluyla bir gastrik kılıf yerleştirdiklerini belirtti. Bu yöntemle hastanın karnının kesilmesine gerek duyulmadan, “tüp mide” olarak da bilinen kılıf ağız yoluyla mideye dikildi.

“OBEZİTE TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM”

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre bu yöntemle 20-30 kilo vermesi sağlanacak olan hasta, kilo kaybının ardından bağırsak ameliyatında alınacak. Ameliyatsız mide küçültme operasyonunu gerçekleştiren gastroenterolog Robert Laheij, endoskopik dikiş tekniğinin obezite tedavisinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

UYGULAMA YAYGINLAŞIYOR

Uygulamayı, “hasta dostu” olarak tanımlayan Laheij, bu teknik sayesinde hastanın karnında kesik ve dikiş izi kalmadığını vurguladı. İçeriden müdahale sayesinde mide ve karın bölgesinde her şeyin eskisi gibi kaldığına işaret etti. Bir süre önce Belçika’da uygulanan ameliyatsız mide küçültme operasyonun oldukça iyi sonuç verdiği ve obezite tedavisinde yaygın biçimde kullanılmaya başlandığı belirtiliyor.

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