Oytun Erbaş açıkladı! Yüz renginiz ne anlatıyor?

Fizyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş, bağışıklık sistemiyle ilgili önemli ipuçları verdi. Yüz rengine dikkat çeken Erbaş, insan yüzünün havuç renginde olmasının sağlıklı olduğuna işaret ettiğini söyledi.