Oytun Erbaş açıkladı! Yüz renginiz ne anlatıyor?

Fizyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş, bağışıklık sistemiyle ilgili önemli ipuçları verdi. Yüz rengine dikkat çeken Erbaş, insan yüzünün havuç renginde olmasının sağlıklı olduğuna işaret ettiğini söyledi.
Fizyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. Bağışıklık sisteminin ele alındığı programda Erbaş, yüz rengine dikkat çekti.
YÜZÜNÜZ HAVUÇ RENGİNDEYSE…
Havuç renginin sağlıklı olunduğuna işaret ettiğini vurgulayan Erbaş, “Bir insanın bağışıklık sistemi iyi çalışıyorsa karoten denen bir pigment yaratıyor. Karoten havuçta ve domateste bulunan pigment. Karoten bizim yüzümüze havuç rengini veriyor. Eğer immün (bağışıklık) sisteminiz iyi çalışıyorsa o renge dönüşüyor. Havuç renk sağlıklı olmayı gösterir” ifadelerini kullandı.