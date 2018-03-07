Prof. Dr. Canan Karatay’ın antidepresanlarla ilgili açıklamalarına ceza geldi

Türkiye Psikiyatri Derneği, Gündem Özel programının 03.12.2016 tarihli bölümünde yaptıkları açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Canan Karatay ve Dr. Ümit Aktaş hakkında şikayette bulunmuştu. İstanbul Tabip Odası, değerlendirmeye aldıkları başvuru ile ilgili kararı açıkladı: İki uzmana para cezası kesildi.

Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Gündem Özel programının 03.12.2016 tarihli bölümünde depresyon ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi tartışan Prof. Dr. Canan Karatay ve Dr. Ümit Aktaş “Depresyonda beyin kimyasının bozulduğuna dair hiçbir bilimsel yayın yok. Depresyon bir bağırsak hastalığıdır. Bağırsak vücudun köküdür. Beslenmeyi düzenlemeden tedavi mümkün değil. Modern tıp antidepresan veriyor, biz turşu yiyin diyoruz” şeklinde açıklamalar yapmışlardı. Programın bu bölümü, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından İstanbul Tabip Odası’na şikayet edilmişti. İstanbul Tabip Odası şikayetle ilgili kararını açıkladı: Prof. Dr. Canan Karatay ve Dr. Ümit Aktaş için ayrı ayrı 882 TL’lik para cezası kesildi.

İstanbul Tabip Odası kararının gerekçesini şöyle açıkladı:

‘Dr. M. Canan Karatay Efendigil ve Dr. Ümit Akdaş’ın TV programında genel ifadeler kullanarak kendileri dışındaki tüm hekimleri olumsuzladıkları, uzmanlık alanları dışı konularda tartışmalı konuları kesin bilgi gibi sundukları, doğru olmayan bilgiler verdikleri, programı kişisel tanıtım ve reklam aracı haline getirdikleri, TV programında verdikleri bilgilerin etik olmadığı, kusurlu olduğu, halk sağlığına zarar verdiği anlaşılarak,

Kusurlu fiili nedeniyle Dr. M. Canan Karatay Efendigil ve Dr. Ümit Akdaş’ın TTB Kanunun 39. maddesi gereğince para cezasıyla cezalandırmalarına oy birliği ile karar verilmiştir’