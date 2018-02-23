Taziyeye giden sağlık personellerinden skandal video

İki sağlık görevlisinin çektiği bu videoya tepki yağıyor. Videoda sağlık görevlilerinin, ziyarete gittikleri taziye evindeki insanların ağıtlarıyla dalga geçtiği görülüyor. İşte skandal görüntüler...

İki sağlık görevlisinin çektiği video gittikçe sosyal medyada yayılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın video ile ilgili bir müdahalesinin olup olmayacağı ise merak ediliyor.

Videodaki konuşmada kadın personel “Ağabey bugün taziye yerine gittik ya, orada ne oldu?” diye soruyor. Videodaki erkek personel ise taziye evindeki ailenin ağıtlarını, acısını taklit ederek, alay ediyor.