Türk Nöroşirürji Derneği’nden açıklama: Bel ağrısına bilimsel çözümler arayın

Geçtiğimiz hafta içerisinde Antalya'da bir rot balans ustasının kendi yöntemiyle bel ağrısını 'iyileştirdiği' iddiasına şahit olduk. Oysa Türkiye'de sık sık karşılaştığımız bu tip 'alternatif' yollar arama davranışı, hastanın hem hastalığının gerçek sebebini öğrenmesini hem de kalıcı ve kesin çözüme ulaşmasını engelliyor. Konu ile ilgili görüşlerine danıştığımız Türk Nöroşirürji Derneği, bel ağrısı konusunun böyle çözümlere bırakılmayacak kadar önemli olduğunu açıkladı. İşte bel ağrısı sorunu yaşayanların asıl başvurması gerektiği merkezler...

Türkiye, sağlık sorunlarına ‘alternatif’ çözümler arama yöntemine çokça rastlanan bir ülke. Bu durum hastaların kimi zaman sadece maddi ve manevi sömürülmesine kimi zaman da canlarını tehlikeye atmalarına sebep olabiliyor. Bel fıtığı da bu duruma alet edilen hastalıklardan biri. Bir zamanlar birçok yerde bu sorunu çözdüğünü iddia edenlerin sokaklarda reklam yaptığına sıkça rastlamıştık. Antalya’da da benzer bir durum yaşanmış ve bir rot balans ustası, kendi yöntemiyle bel ağrısını iyileştirdiğini iddia etmişti. Türkiye Nöroşirurji Derneği de sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Sağlık sorunları, ‘kişisel yöntemlerle’ değil, bilimsel çerçevede yaklaşan uzman doktorlarla çözülmeli.” vurgusu yaptı. İşte o açıklama:

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“BEL AĞRISI HER ZAMAN FITIK BELİRTİSİ DEĞİLDİR, TÜMÖR DE OLABİLİR!”

Ülkemizde özellikle bel fıtığı olgularının bazı bilimsel olmayan yöntemlerle tedavi edilmesi girişimlerine zaman zaman bizler de şahit olmaktayız. Bu fırsatla Türkiye Nöroşirurji Derneği Yönetim Kurulu olarak, sorularınıza verdiğimiz bilimsel görüşlerimiz aşağıdadır:

YA BEL AĞRISININ SEBEBİ FITIK DEĞİLSE…

1- Bel ağrısı çeken hastaların başvurması gereken adres Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanları olmalıdır. Bu hastalık konusunda bu iki branş hekimleri çoğunlukla ortak çalışmaktadır.

Öte yandan her bel ağrısı, bel fıtığı belirtisi olmayıp, başka bazı hastalıkların da göstergesi olabilir. Bu nedenle hastanın ayrıntılı muayene ve incelemelerinin yapılması gereklidir.

Eğer bu ağrı gerçekten bel fıtığına bağlı ise de; tedavi çoğunlukla basamaklı şekilde yapılır. Hastanın muayene bulguları ve radyolojik-biyokimyasal-elektrofizyolojik incelemelerine göre değişik tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Bu yöntemler yelpazesi; sadece yatak istirahatinden, fizik tedavi uygulamaları, girişimsel ağrı uygulamaları ve cerrahi tedaviye kadar değişen bir aralıktadır. Bu nedenle hastanın bir beyin ve sinir cerrahisi uzman hekimi tarafından bilimsel ölçütler içerisinde değerlendirilip, gerekli tedaviye bu şekilde karar verilmesi doğru yöntemdir.

SORULARINIZ İÇİN UZMANLARA DANIŞIN

2- Derneğimiz, bu tür durumlarda, yetkisi dahilinde, gerekli adli ve toplumu bilgilendirici girişimlerde bulunmaktadır.

3- Vatandaşlarımız, tam teşhisin bile konmadığı ve gayri bilimsel bazı tedavi çabalarının gösterildiği bu durumlarda, sağlıklarının ciddi zarar görebileceği konusunda duyarlı olmalıdırlar. Örneğin omurgayı tutan bir tümör olgusu da temel olarak bel ağrısından yakınır. Böyle bir hastamızın bu şekilde omurganın aşırı yükler altında gerilmesine neden olan girişimler uygulandığında, omurlar ve/veya bağlar hasar görerek, omurilik ve sinir basılarına sebep olunabilir ve sonuç kısmi veya tam felce kadar gidebilir.

4- Halkımızın bu tür gayri bilimsel tedavi iddiaları karşısında, kendi sağlıklarını riske atmamak için, daha duyarlı olması ve bilimsel adres olan beyin ve sinir cerrahisi uzman hekimine başvurması gereklidir.

5- Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgilendirme için www. turknorosirurji.org.tr veya www.spinetr.com internet sitelerine de başvurulabilir.

Saygılarımızla

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu