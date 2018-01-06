Tuzla’daki koku ile ilgili yeni gelişme

Çok sayıda vatandaşın etkilenmesine ve endişelenmesine sebep olan Tuzla'daki koku olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Tuzla'da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal deşarj edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 vidanjörden daha numune alındı. Numune alınan vidanjör sayısı 15'e çıktı.

Tuzla'da bazı mahallelerde kokuya neden olan ve çok sayıda vatandaşı etkileyen kimyasal atık soruşturmasında daha önce bölgede çalışma yaptığı tespit edilen 4 vidanjörden örnek alınmıştı. Soruşturma kapsamında 11 vidanjörden daha örnek alındı. Alınan numuneler, incelenmek üzere İSKİ'ye gönderildi.

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