Uyuşturucu belası! İkinci bölüm: Çocuğunuzun uyuşturucu kullandığını nasıl anlarsınız?

Uyuşturucu terörü gençlerin hayatını karartmaya devam ederken, başlama yaşı giderek düşüyor. Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz 'Bonzai' gibi ucuz ve kolay ulaşılabilir kimyasallar, geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakarak can yakmaya devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelede sadece güvenlik güçlerinin çabaları maalesef yeterli olmuyor. Ailelere de büyük görevler düşüyor. Peki uyuşturucu ile mücadelede ülkemizdeki son durum ne? Madde bağımlılığında ve bununla mücadelede ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri neresi? Uyuşturucu kullanımı belasını tarihe gömmek mümkün mü? İşte uyuştucuyla mücadele konusunda hazırladığımız haber dizisinin ikinci bölümü... Gençleri korumak için neler yapılmalı?

SÖZCÜ YAKIN TAKİP‘in bu haftaki konusu madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele… Tüm dünyanın ve Türkiye’nin uzun zamandır savaş verdiği madde bağımlılığı ile ilgili gerçekleri Adli Bilişim Uzmanı, Bağımlı Danışmanı ve emekli Narkotik Polisi İsa Altun‘la konuştuk.

30 yıl boyunca ülkesine hizmet vermiş olan İsa Altun, madde bağımlılığına karşı mücadelesini Beyaz Ölüm, Bir Kereden Çok Şey Olur, Bonzai isimli kitaplarına aktardı. Altun, deneyimlerini ve tavsiyelerini kaleme aldığı bu kitaplarının yanında, okullarda gençleri ve çocukları seminerler yoluyla bilinçlendirmeye de devam ediyor.

“AİLELER, ÇOCUKLARININ UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI 2 YIL SONRA ANLIYOR!”

Altun’a göre hiçbir anne baba “Benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz” dememeli. Meslek hayatı boyunca, akademisyenden devlet görevlilerine kadar, eğitim ve maddi durum farkı gözetmeksizin, her tip aileden uyuşturucu bağımlısı çocuklarla karşılaştığını aktaran Altun, ailelerin çocuklarını sürekli takip etmesi gerektiği bir çağda yaşadığımızı söylüyor. Peki çocuğunuzun uyuşturucu kullandığını nasıl anlarsınız? Çocuklar uyuşturucu ile ilk olarak nasıl ve nerede tanışıyor? İnternet ve sosyal medya, madde bağımlılığı oranını artırıyor mu? Daha da önemlisi onları uyuşturucudan korumanın bir yolu var mı?

Yapılan araştırmalara göre ailelerin, çocuklarının uyuşturucu kullandığını ortalama 2 yıl sonra fark edebildiğini vurgulayan Altun, uyuşturucunun çocuklarda yarattığı fiziksel ve duygusal değişikliklere dikkat çekti.