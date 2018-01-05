Uzmanlar uyarıyor: Geçer diye beklemeyin!

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, günlük hayatımızda yaptığımız ani hareketlerin bel fıtığına neden olabileceğine dikkat çekerek uyardı: Geçer diye beklemeyin, doktora başvurun...

Doktor kontrolü dışında yapılan tedavi yöntemlerinin hastanın günlük yaşantısını olumsuz etkilediğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, bunun yanında bel fıtığı olan her hastanın ameliyat olması gerekmediğini söyledi. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde bilgilendirme amacıyla düzenlenen “Sağlık Konferansları”nın bir yenisi daha Terme ilçesinde gerçekleşti.

BEL FITIĞI NEDEN OLUR?

Bel fıtığı nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında sunum yapan Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, “Günlük hayatımızda yaptığımız ani hareketler ya da kaldırılan ağır eşyalar belimiz de ciddi hasarlar bırakmakta hatta fıtığa varan sağlık problemlerine yol açmaktadır. Geçer diye beklediğimiz yada doktor kontrolü dışında yapılan tedavi yöntemleri hastanın günlük yaşantısını olumsuz etkilemekte hatta daha da büyük hasarlara yol açmaktadır. Bel fıtığı olan her hastanın ameliyat olması gerekmemektedir. Hastanın dinlenme, fizik tedavi uygulamaları gibi cerrahi olmayan seçeneklerle bel fıtığı hafifletilebilmektedir” diye konuştu.

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ENDOSKOPİK BEL FITIĞI YÖNTEMİ

Bel fıtığı tedavisinde yeni bir yöntem olan tam endoskopik kapalı bel fıtığı ameliyatı hakkında önemli bilgiler veren Keleş, “Tam Endoskopik (Kapalı) Bel Fıtığı Merkezimizde gerçekleştirilen operasyonlarda hastalar günübirlik yatış yapılmaktadır. Ameliyattan sonra aynı gün veya ertesi gün eve gidebilir. Kısa bir süre içerisinde de iş hayatına dönebilmektedir. Tam endoskopik (kapalı) bel fıtığı ameliyatı komplikasyon oranı oldukça düşük ve hasta konforu son derece yüksek bir operasyondur. Cerrahi sonrası ağrının açık ameliyatlara oranla daha az olması, hastanede yatış süresinin az olması normal yasama erken dönülmesi, cerrahiye bağlı anatomik hasarın açık cerrahiye göre az olması gibi avantajlarının olması endoskopik diskektomiyi başarılı kılmıştır” şeklinde konuştu.

İHA