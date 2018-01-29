25 Mayıs’tan sonra tüm düzen değişiyor! Facebook’tan şaşırtan haberler geliyor…

Son dakika haberlerine göre Facebook kullanıcı veriyleriyle ilgili gizlilik ilkelerini ilk defa açıkladı. Facebook'un gizlilik prensiplerini açıklamasına dair haberlerin sebebi Avrupa Birliği'nin yeni veri koruma yasasının yürürlüğe girecek olması. 25 Mayıs tarihinden itibaren uygulamaya alınacak yasa, internetin icadından bu yana yapılan en büyük kişisel veri koruma hamlelerinden biri olarak tanımlanıyor.

Facebook’tan gelen haberler şaşırttı, uzun zamandır gizlilik ilkeleriyle ilgili bir açıklama yapmayan Facebook bir son dakika duyurusuyla gizlilik ilkelerini açıkladı. Bununla birlikte şirket, verilerin gizliliği, sistemin nasıl çalıştığı ve kimler tarafından görüldüğü gibi detayları da paylaşmaya hazırlanıyor.

VERİLERİNİZİN KONTROLÜNE DAİR BİRÇOK DETAY ORTAYA ÇIKIYOR

Dünyanın en büyük sosyal ağı, kullanıcıların gizlilik sisteminin nasıl çalıştığını anlaması ve bilgilerini koruyabilmesi için bilgilendirici videolar da yayınlamaya hazırlanıyor. Bunlar arasında sosyal ağın onlara reklam göstermek için kullandıkları verileri nasıl yönetebilecekleri, eski paylaşımların nasıl silinebileceği ve hesaplarını sildiklerinde verilerine ne olacağı gibi önemli bilgiler yer alacak.

25 MAYIS’TA GELECEK YASA SEBEBİYLE…

Facebook’un gizlilik prensiplerini açıklamasının sebebi Avrupa Birliği’nin yeni veri koruma yasasının yürürlüğe girecek olması. 25 Mayıs tarihinden itibaren uygulamaya alınacak yasa, internetin icadından bu yana yapılan en büyük kişisel veri koruma hamlelerinden biri olarak tanımlanıyor. 25 Mayıs’tan itibaren sosyal ağ platformları güvenlik ihlallerini 72 saat içerisinde yetkililere bildirmek, müşterilerinin verilerini dışarıya aktarmalarına ve tamamen silmelerine izin vermek zorunda kalacak.