E Devlet soy ağacı sorgulama hizmeti açık mı? NVİ Genel Müdürlüğü’ndan e-Devlet Alt-Üst soybilgisi sorgulama açıklaması…

E-Devlet üzerinden Alt-Üst soyağacı sorgulama sisteminin açılmasının ardından milyonlarca kişi adeta turkiye.gov.tr adresine akın etti. İlk günde yoğun ilgiyle karşılanan soyağacı sorgulama sistemi sebebiyle e-Devlet kilitlendi işlemlerde aksaklıklar meydana geldi. Askıya alınan soyağacı sorgulama sistemi e-Devlet üzerinden yeniden sorgulamaya açıldı mı? Dün açıklanan kotalı sistem nasıl olacak?

e-Devlet soy ağacı sorgulama işlemleri yurdun büyük bölümü tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. e-Devlet üzerinden soyağacını sorgulamak isteyen vatandaşlar, sistem kapalı olmasına rağmen hala girişlerini sürdürüyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, dün yaptığı açıklamada yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle kota getirildiğini açıkladı. Buna göre her gün belirli sayıda kişi alt üst soy ağacı bilgisini öğrenebilecek.

E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA DETAYLARI

Günlerdir vatandaşların merakla araştırdığı soy ağacı sorgulama sisteminde halen sıkışıklıklar devam ediyor. e-Devlet’in yeni getirdiği hizmete bir süredir gündemden düşmüyor. e-Devlet'e giriş yaparak soyağacı sorgulama işlemi yapmayı denediğiniz takdirde halen “Altsoy ve üst soy bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır.” mesajıyla karşılaşıyorsunuz. e-Devlet soyağacı sorgulama işleminin yakında açılması ve kotalı olarak hizmet vereceği tahmin ediliyor.

E-DEVLET SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra tek yapmanız gereken nüfus bilgilerinizi güncelleyerek ilgili sekmeye ulaşmak. Bu sekmeye ulaştığınızda öncelikli olarak kendi nüfus bilgilerinizi görüyorsunuz. Burada, ilgili bilgileri kontrol ettikten sonraysa sağ üst köşeden “Belge Oluştur” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Kısa yoldan sorgulama sayfasına ulaşmak için arama kısmını da kullanabilirsiniz.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

08.02.2018 tarihinde saat 14:00'da E-Devlet üzerinden hizmete açılmış olan Alt-Üst Soy Raporu 09.02.2018 tarihi saat 02:00'e kadar yaklaşık olarak 200.000 adet üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02:00- 04:00 arasında (yaklaşık 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaşanmıştır. Saat 04:00 dan itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı verilen hizmette gecikmelerin oluşmasına ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlamasından dolayı Alt-Üst Soy Raporunun E-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.