Efsanevi NASA astronotu John Young hayatını kaybetti! John Young kimdir?

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre efsanevi astronot John Young 87 yaşında hayatını kaybetti. Peki John Young kimdir?

NASA’da 42 yıl çalışarak rekor kıran John Young, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. NASA resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. John Young, Apollo 16 ile 21 Nisan 1972 tarihinde Ay’da yürüyüş gerçekleştirmişti. Ayrıca John Young iki kere aya uçuş yaptı. Ay yüzeyinde yürüdü. İlk uzay gemisi görevini yürüttü ve uzaya altı kez gitti.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) January 6, 2018

JOHN YOUNG KİMDİR?

John W. Young, 24 Eylül 1930’da San Francisco, Kaliforniya doğmuş Amerikalı astronottur.

13 km/h hızla Ay yüzeyindeki hız rekoruna sahiptir. Apollo 16 ile 21 Nisan 1972 tarihinde Ay’da yürüdü. En uzun astronot görevini yapmış kişilerden biridir. Ay’a iki kez gitmiştir (biri yere inmeden Apollo 10 ile). Uzayda 6 kez uçmuş tek astronottur. NASA'da 42 sene çalışıp 2004'te emekli oldu.