Elon Musk şimdi de uzaya Tesla gönderiyor!

Teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın SpaceX şirketi salı günü tarihi bir fırlatma testi gerçekleştirecek.
“Falcon Heavy” adlı ve Mars'a yolculuk için geliştirilen üç roket entegre halde uzaya gönderilecek. Daha sonra bu üç roket de yeniden kullanılmak üzere dikey olarak dünyaya indirilecek.
Eğer başarılı olursa tarihte ilk kez üç roket aynı anda sorunsuz yere indirilmiş olacak. Fırlatma, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nde gerçekleştirilecek.
Falcon Heavy, yük olarak yine Musk'ın şirketi olan Tesla'nın ürettiği 2008 model kırmızı bir Tesla Roadster'i taşıyacak.
Falcon Heavy launches to Mars orbit tomorrow. If it doesn't explode into tiny pieces, it will carry Starman in Roadster over 400 million km from Earth at 11 km/sec on a billion year journey through deep space. Should it work, Falcon Heavy will be the most powerful rocket in the world by a factor of two and the highest payload launch vehicle to reach orbit after the Saturn V moon rocket. Could do crewed missions to the moon and Mars with orbital refilling, but better to leave that to the BFR program.
Şu anda NASA’nın yapımını sürdürdüğü Space Launch System (SLS), SpaceX’in Falcon Heavy Jumbo Roketi’nden daha kuvvetli ancak fırlatılması daha maliyetli olacak.
20 Temmuz 1969’Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’i aya taşıyan Apollo 11 uzay programının roketi Satürn 5 de Kennedy Uzay Merkezi’nden havalanmıştı.