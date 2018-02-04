Elon Musk’ın alev silahından kaç milyon dolar kazandığı belli oldu

2018’in en dikkat çekici ürünlerinden Elon Musk’ın alev silahı tükendi bile. Musk, tanesi 500 dolar olan üründen 7.5 milyon dolarlık bir kazanç elde etti. Öte yandan Elon Musk tamamını sattığı Alev Silahlarının gümrükten geçememe sorununu çözmenin yolu olduğunu açıkladı.

Tesla ile önemli işlere imza atan Elon Musk SpaceX uzay roketleri ve uzay turizmine yönelik yaptığı çalışmalardan sonra sahibi olduğu Boring Company'nin (Sıkıcı Şirket) hazırladığı alev silahıyla gündemdeki yerini aldı.

Musk’ın zira tanesi 500 dolar olan ürün 100 saat gibi kısa bir sürede tükendi. Musk, bu üründen 7.5 milyon dolarlık bir kazanç elde etti. Bu arada ürünün sipariş verildiği sitede eğer 30 dolar ek ödeme yapılırsa bir de yangın söndürücü tüpün gönderileceği belirtilmişti.

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MUSK YASAĞA ÇÖZÜM BULDU

Öte yandan Elon Musk tamamını sattığı Alev Silahlarının gümrükten geçememe sorununu çözmenin yolu olduğunu açıkladı.

Alev silahları ABD yasalarına uygun olsa da, adı “alev silahı” olan ürünü gümrükten geçirmek mümkün değil. Bu yüzden silahın adını “Alev Silahı Değil” olarak ya da “Sıcaklık Arttırma Cihazı” olarak satışa sunmayı düşündüklerini, resmi Twitter hesabı üzerinden bildiren Musk, sonuç olarak ürünün ismini “Alev Silahı Değil” olarak değiştirerek sorunu çözdü.