Emlakçı robot ile gayrimenkul satışı başladı!

Emlakçı robot ile artık gayrimenkul sektörü de dönüşüme uğruyor. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi prensipleri ile çalışacak bir emlak robotu için çalışmalara başladıklarını açıklayan Zenplace, üretecekleri robotun kiralık evleri gezdirme konusunda danışmanlara yardımcı olmasını hedefliyor.

San Francisco merkezli bir girişim olan Zenplace, siz başka müşterilerle görüşürken veya o gün şehir dışında olmanız gereken bir iş toplantısı için seyahat halinde olsanız bile listenizdeki bir ev sunumu için ortamda bulunmanıza gerek kalmadan müşterilerinize evi gezdirebilecek bir robot üretmek için kolları sıvadı.

Shiftdelete’in haberine göre, Zenplace tarafından uygulanan bu satış tekniğinin avantajlı olduğu iddia ediliyor. Şirket, emlakçı robotla daha geniş bir bölgede daha az çalışan ile daha kolay satış yapabildiklerini belirtiyor. Maliyeti azaltıp gelir artışı sağlayan bu robot, gündelik yaşantımıza teknolojinin nasıl adapte olduğunu ortaya koyuyor.