Google’dan çok önemli porno hamlesi! Haberler korkuttu 7 milyon kişi etkilendi…

Google'dan bir son dakika hamlesi geldi ve pornografik ve spam içerikleriyle kullanıcıların bilgilerini çalan 60 uygulama son haberlere göre Google Play'den kaldırıldı. “Yetişkin Domuz” isimli zararlı yazılımını içeren uygulamalar çok büyük zararlar içeriyordu.

Zaman zaman Google Play’de ortaya çıkan tehlikeler bitmek bilmiyor. Son haberlere göre Google Play’deki pornografik içerikli reklamlar yayınlayan 60 uygulama, Google mağazasından kaldırıldı. Uygulamalar yasaklanmadan önce son dakikaya kadar tehlikeli içerikleri etrafa yayınlamaya devam ediyordu.

“YETİŞKİN DOMUZ” BÜYÜK ZARARLAR İÇERİYORDU

Anne ve babaların porno ve virüs içerikli uygulama veya reklamlara karşı daha dikkatli olmasız gerekiyor. 60 uygulamanın kaldırıldığı Google Play temizliğinde, “Yetişkin Domuz” isimli bir kod parçası ortaya çıktı. Bu kod, çoğunluğu çocuklardan oluşan kullanıcılarına porno içerikli reklamlar gösteriyor. Google'ın anlaşmalı güvenlik şirketi Check Point tarafından ortaya çıkartılan kötü amaçlı yazılım, pornografik içerikler dışında telefonlara virüs bulaştırıyor, temizlenmesi için bağlantıya tıklaması istendiğinde ise sinir bozucu spam reklamlar sunuyordu. Yetişkin Domuz altında ortaya çıkan prim servisleri, kullanıcıları kayıt olmaya teşvik ediyor.

7 MİLYONA YAKIN İNSAN ETKİLENDİ!

Google Play'in verilerine göre, Yetişkin Domuz kodunun mağduru olan 3 ila 7 milyon insan olduğu düşünülüyor. Check Point yaptığı açıklamada, “Uygulamaları Google Play'den kaldırdık, geliştiricilerin hesaplarını devre dışı bıraktık. Uygulamaları yükleyen kişiler için uyarılar göndermeye devam edeceğiz. Check Point çalışanları olarak kullanıcıları güvende tutmaya özen gösteriyoruz” dedi.