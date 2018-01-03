Haberler korkuttu! Bu hataya düşerseniz el bombasına dönüşebilir…

Cep telefonları her an herkesin çevresinde. Tüm gün birçok noktada hayatı kolaylaştıran cep telefonları hatalı kullanımlar sebebiyle tehlikeli hale gelebiliyor. Patlayan cep telefonu haberleri ardı ardına gelirken bir son dakika açıklaması daha geldi, kalitesiz şarj aletleri büyük tehlike içeriyor...

Akıllı telefonlar hayatın önemli bir parçası olarak her an yanımızdayken şarj konusu da büyük önem taşıyor. Son dakikaya kadar kullanılarak tüketilen bataryalar zaman zaman kalitesiz şarj aletleri kullanılarak şarj ediliyor, ancak bu durum büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Üzen, tablet ve cep telefonu gibi teknolojik ürünlerin kalitesiz şarj aletleriyle şarj edilmesi halinde patlayabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

O HABERLERİN SEBEBİ KALİTESİZ ŞARJ ALETLERİ!

Oda Başkanı Mehmet Üzen, elektronik aletlerin bilinçli kullanılmaması halinde ortaya çıkacak olası tehlikeye dikkat çekti. Zaman zaman medyada yer alan cep telefonlarının patlaması haberlerine değinen Üzen, özellikle Çin malı kalitesiz ürünlerin patladığını ve yangınlara neden olabildiğini söyledi. Kaliteli telefonlarda, kalitesiz şarj aleti kullanımının patlamaya davetiye çıkardığını ifade eden, Zonguldak’ta bir doktorun cebindeki telefonun patlamasını örnek gösteren Üzen, şöyle dedi:

“Kalitesiz malların patladığını, yangına sebebiyet verdiğini biliyorduk. Fakat kaliteli bir telefonun patlaması ilginç bir konu. Muhtemelen kalitesiz bir şarj aleti ile telefonun hasar gördüğünü ve sonrasında patladığını düşünüyoruz. Kaliteli ürünlerde patlama fazla görülmez. Kalitesiz bir şarj aleti ile doldurulan powerbank’in (küçük boyutlu şarj cihazı) şiştiğini görüyoruz. Kalitesiz bir ürünle bunu doldurduğunuzda içindeki piller genleşip, patlamaya hazır bir el bombası haline geliyor. Bu oldukça tehlikeli.”

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‘KALİTESİZ ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİ ENGELLENMELİ’

Bu tarz sorunların görülmemesi için elektronik cihazların ülkeye girişinde denetim mekanizması oluşturulması gerektiğini dile getiren Üzen, şöyle devam etti:

“Gümrüklerdeki kişiler, teknik araçların kaliteli olup olmadığını bilmezler. Denetim mekanizması çalışmadığı sürece, kalitesiz mallar ülkeye girdiği sürece bu tür patlamaları duymaya devam edeceğiz. Bununla ilgili Gümrük Ticaret Bakanlığı’nın önlem alması gerekiyor. Önlemler neticesinde de kalitesiz ürünlerin ülkeye girişinin engellemesi lazım.”

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‘KALİTESİZ ŞARJ CİHAZI KULLANMAYIN’

Birçok kişinin elektronik cihazları geceleri şarj ettiğine dikkat çeken Üzen, “Kalitesiz bir şarj cihazı ile akşamdan şarja takılan cihazlarda, sabaha kadar pillerin genleşmesi ve şişmesi ile patlamalar yaşanabiliyor” diye konuştu. Günümüzde çocukların cep telefonu ve tabletlerle vakit geçirdiğine de dikkat çeken Mehmet Üzen, onları korumak için şarjdayken kullanmalarına izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.