O siteye girdiğiniz an telefonunuz çökecek! Haberi olan acil önlem alıyor…

Bazı akıllı telefonların sistemlerinde yer alan açıklardan faydalanan kötü niyetli yazılımcılar farklı bir hamleyle haberlere konu oldu. Son dakika bilgilerine göre iPhone'u ve Mac'i çökerten internet sitesi ortaya çıktı...

Teknoloji devi Apple bu sıralar farklı konularda güvenlik açıklarıyla haberlerde yer alıyor. Yeni gelen güncelleme sebebiyle versiyonları düşen kullanıcıların yanında yeni bir sorun daha ortaya çıktı. iPhone ve Mac’i çökerten bir internet sitesi tespit edildi. Siteye tıkladıkları son dakikaya kadar zararlı bir içeriği bulunduğunu anlamayan kullanıcıları büyük bir tehlike bekliyor.

iPHONE’LARI KİLİTLİYOR!

iPhone ve Mac’i çökerten bir internet sitesinin yarattığı negatif etkiden kurtulmak için iPhone’u yeniden başlatıp Ayarlar>Safari>Tarihçeyi ve Web Sitesi Verilerini Sil seçeneğine tıklamak gerekiyor. Mac’te ise sadece Safari tarayıcısından linke tıklandığında Safari çöküyor ve “Çıkmaya Zorla” seçeneği ile zar zor kapanıyor.

O SİTEYE DİKKAT…

Tehlikeye yol açmamak için o sitenin adresine haberimizde yer vermiyoruz. Ancak “iabem97” şeklinde başlayan siteye tıklamayarak sorundan kendinizi bir nebze koruyabilirsiniz.