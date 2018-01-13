Ozon tabakasındaki delik kendini onarmaya başladı!

Bilim insanlarının Antarktika üzerindeki ozon tabakasının kendi kendini onarması için başlattıkları çalışma sonuç verdi, ozon tabakasındaki deliğin kendi kendine küçüldüğü tespit edildi.

Antarktika üzerindeki ozon tabakasını onarma çabaları sonuç vermeye başladı. Türünün ilk örneği olan araştırma, doğrudan atmosferdeki ozon tabakasına zarar veren kimyasallara bakıyor.

Dünya’nın ozon tabakası, gezegenin yüzeyini güneşin zararlı olan ışınlarından koruyor. Chip’in haberine göre güneşin zararlı ışınları, insanlarda kansere, katarakta sebep olabiliyor, ayrıca bitkilerin hayatına da zarar verebiliyor. 1980’lerin ortalarında, araştırmacılar Antarktika üzerindeki ozon tabakasında devasa bir delik keşfetti ve bunun büyük oranda insan-üretimi kimyasal olan kloroflorokarbonlar (CFC) sebebiyle olduğu sonucuna vardı.

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Daha önceki uydu gözlemleri, ozon deliğinin seneden seneye büyüyüp küçülebildiğini fark etmişti. Ama yeni araştırma, doğrudan klor miktarındaki değişmeyi ölçen ilk araştırma. Bu, ozon tabakasını yok eden esas madde ve CFC’nin bir yan ürünü. Çalışma, klor sebebiyle ozon tabakası hasarında 2005 ile 2016 arasında %20 azalma saptadı.