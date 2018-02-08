Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ne zaman çıkacak? Samsung tarihi açıkladı…

Samsung'un yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın tanıtım tarihi belli oldu. Akıllı telefon modelleri arasında en dikkat çekeceklerden olan Samsung Galaxy S9 daha çıkmadan birçok özelliği sızdı. Kamera özelliklerinin öne çıktığı Galaxy S9 ve S9 Plus 25 Şubat'ta tanıtılacak...

Samsung, 25 Şubat'ta Barselona'da Galaxy S9 etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve S9+ için birçok kişinin meraklı bekleyişi sürüyor. Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın kamera ve diğer donanım özellikleri bazı siteler tarafından sızdırıldı. İşte beklenen Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9 Plus’ın beklenen özellikleri…

SAMSUNG GALAXY S9 VE S9 PLUS HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

-2960 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5,8 inç ekran (S9+ için 6,2 inç olması bekleniyor)

– Snapdragon 845 yonga seti (Avrupa için Exynos 9810 )

– 4 GB RAM ve 64 GB ROM (S9+ için 6 GB RAM 128 GB ROM olması bekleniyor)

– 12MP Super Speed Dual Pixel kamera (S9+ için çift kamera bekleniyor)

Kameranın teknik özellikleri:

– 12 Megapiksel sensör

– Sensör boyutu 1 / 2.55 inç

– F 1.4 Diyafram açıklığı

– 192 Çift Pikselli Otomatik Odaklama

– HD çözünürlük 1000 kare saniye ve 480 kare saniye ile Süper Slo-Mo (ağır çekim) video kaydı

– 60 kare saniye 4K video kaydı

– 240 kare saniye FullHD video kaydı

YENİ ÖZELLİKLERLE İLGİLİ RAPOR SUNULDU

Samsung'un yeni amiral gemi ikilisi Galaxy S9 ve S9+ için akıllı telefon sektörü ve tüketicilerde meraklı bekleyiş devam ederken ETNews, Samsung amiral gemilerinin kamera özelliklerini detaylandıran bir rapor sundu. Samsung, Galaxy S9'larda dokunmatik katmanı OLED ekranın kapsülleme katmanına entegre eden Y-OCTA ekran teknolojisini kullanacak. Y-OCTA, eski nesil ekranlara göre daha incedir, daha iyi optik özelliklere sahiptir ve daha ucuzdur. Raporda ayrıca Galaxy S9 ve S9+'ın sırası ile 5.77 inç ve 6.22 ekranlara sahip olacağı, kameranın altında ise Tayvanlı teknoloji şirketi Aegis Technology tarafından üretilen parmak izi tarayıcıların bulunacağı yazıyor.