Uber taksi nedir, nasıl kullanılır? Uber uygulaması, sizi yakınlarınızdaki bir sürücüyle eşleştirerek dilediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. İşte uber taksi hakkında ayrıntılar...

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kullanıcılar cep telefonu aracılığıyla hayatını kolaylaştıran bir çok uygulama kullanıyor. Son dönemlerde Türkiye’de de popüler hale gelen Uber taksi nedir? Uber taksi uygulaması nasıl kullanılır? İşte Uber taksinin ortaya çıkış hikayesi…

UBER NEDİR? UBER UYGULAMASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Travis Kalanick ve Garrett Camp, 2008 senesinde karlı bir Paris akşamında taksi bulmakta sorun yaşadılar. Böylece basit bir fikir buldular; bir butona dokunun ve bir araç bulun.

Telefona indirilen uygulama ile yolcular kendisine en yakın şoförü bulabiliyor. Uygulamada kişi bulunduğu konumu bildiriyor bu sayede şoför yolcunun bulunduğu yere gidiyor. Ayrıca kredi ve banka kartı ile ödeme yapmak da mümkün oluyor. Yolcular taksiye binmeden önce bulunduğu konum ile gideceği yeri uygulamaya girerek yaklaşık ne kadar ödeme yapması gerektiğini de öğrenebiliyor.