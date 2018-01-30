WhatsApp kısa süreli çöktü! WhatsApp’a ne oldu?

En popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a son dakikalarda kısa süreliğine erişim sağlanamadı. WhatsApp'da bir süreliğine yaşanan sıkıntının neden kaynaklandığı bilinmiyor. Birçok WhatsApp kullanıcısı "WhatsApp'da mesajlar neden gitmiyor?" sorusunu sordu fakat kısa süre içinde WhatsApp yeniden hizmet vermeye başladı...