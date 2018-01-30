WhatsApp kısa süreli çöktü! WhatsApp’a ne oldu?

En popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a son dakikalarda kısa süreliğine erişim sağlanamadı. WhatsApp'da bir süreliğine yaşanan sıkıntının neden kaynaklandığı bilinmiyor. Birçok WhatsApp kullanıcısı "WhatsApp'da mesajlar neden gitmiyor?" sorusunu sordu fakat kısa süre içinde WhatsApp yeniden hizmet vermeye başladı...
Sosyal medya üzerinde ‘WhatsApp çöktü mü' ve ‘WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor?' soruları konuşuldu, Whatsapp kısa süre sonra tekrar erişilebilir hale geldi. Resmi bir açıklama yapılmazken WhatsApp'ın neden çöktüğü üzerine gerçeği yansıtmayan farklı söylentiler ortaya çıktı.
WHATSAPP’DA MESAJLAR NEDEN GİTMEDİ?
WhatsApp’da yaşanan kısa süreli iletişimsizlik giderildi ancak farklı zamanlarda erişim sıkıntıları yaşanıyor.
Son güncelleme: 15:1530.01.2018