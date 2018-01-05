WhatsApp ve İnstagram’da aynı hikayeler paylaşılabilecek!

Instagram, kullanıcılarının Instagram Hikayelerini doğrudan WhatsApp platformunda da paylaşmasını sağlayacak çapraz gönderim özelliği üzerinde çalışıyor.

Shiftdelete’nin haberine göre 2017 sonlarında Facebook için sunulan özellik şimdi de WhatsApp yolunda. Çapraz gönderim desteği sayesinde, kullanıcıların fotoğraf platformu mobil uygulaması ile çektiği hikayeleri aynı anda Facebook'ta da paylaşmasına olanak tanınıyor. Tamamı Brezilya vatandaşı bazı şanslı kullanıcıların fark ettiği bu yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusu ise şu an için belirsiz.

Ek olarak Facebook'un benzer özelliği WhatsApp için de denediği söyleniyor. Bu sayede hikayeler, WhatsApp Durumu olarak da paylaşılmış olacak. Tüm bu platformlar arası paylaşım seçeneklerinin faydası ise, hikayenizi herkesin görmesinden emin olmanız olacak diyebiliriz. Snapchat servisinden klonlanan özelliğin, Facebook çatısı altında çok daha popülerleşmesi ise ayrı bir tartışma konusu.

Şirket bu test süreci zarfında gönderim özelliğinin kullanıcılara en iyi deneyimi sunmasından emin olmak istiyor.