Yapay Zeka Zirvesi ilk kez İstanbul’da!

Yapay Zeka Zirvesi ilk kez Türkiye'de İstanbul'da düzenlenecek. Zirve, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 14 Şubat'ta gerçekleşecek. İşte bireysel ve kurumsal incelemenin yapılacağı etkinlikle ilgili bilgiler....

İTÜ ve İstanbulilk kez Yapay Zeka Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirvede teknoloji sektörünün önde gelen editör ve akadamisyenleri isimleri yer alacak. İşte o isimlerden bazıları ve etkinliğe dair merak edilenler…

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında yapay zekanın etkileri ve geleceği, bireysel ve kurumsal açıdan değerlendirilecek. Panel ve söyleşilerin yapılacağı etkinliğin konuşmacıları arasında yerli firmalardan teknoloji alanında yetkili isimler, dergilerin teknoloji editörleri ve akademisyenler bulunuyor. Robin Hanson, Serdar Turan, Görkem Köseoğlu, Barış Düzenli, Hayriye Karadeniz, Volkan Dülger, Kerem Özdemir, Berkin Malkoç katılımcılar arasındaki isimlerden bazıları

Etkinlikle ilgili bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YAPAY ZEKA ZİRVESİ İSTANBUL

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