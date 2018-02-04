Anne sütü nasıl artırılır?

Her annenin sütü kendi bebeğine özeldir çünkü doğum zamanına göre gelişim evrelerinde ihtiyaç duyduğu içerik buna göre şekillenir. Çoğu anne, sütünün miktarı ve yeterliliği konusunda endişe yaşar. Oysa bunu takip etmek oldukça kolaydır. Bebeğinizin aylara göre kilo artışı size yol gösterecektir…

Dikkat!

Anne sütünü artırmak için yapmanız gereken yeterli ve dengeli beslenmenizdir. Her zaman söylerim mucizevi besin yoktur. Önemli olan ihtiyacınız olanı doğru kombinlenmiş beslenme programı içinde almanızdır.

Dengeli beslenin

Sütünüzün kalitesini artırmak ve kendi depolarınızı korumak için, artan ihtiyaçlarınıza uygun beslenmeniz, sağlığınızı korumanız hatta geliştirmeniz için son derece önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenmeyen çoğu annenin gebelik süreci sonunda diş kaybı ve saç dökülmesinin arttığı ya da ilerleyen yaşlarda görülen kemik erimesine daha kolay yakalandığını gözlemlenir.

Daha kolay kilo verirsiniz

Emziren anneler günde ortalama 750-800 ml süt üretirler. Böylece hem daha kolay yağ yakıp kilo kaybederler hem de bebeğine ihtiyacı olan en uygun, kolay sindirilebilir, hijyenik ve ekonomik besini sağlamış olurlar. Anne sütü hiçbir mamanın sağlayamayacağı büyüme ve bağışıklık kuvvetlendirici faktörleri içerir.Bebeğinizin ilk 4-6 ay sadece anne sütüne ihtiyacı vardır. Anne sütünden vazgeçmeden önce her yolu denediğinizden emin olmanız çok önemlidir.

Neler yapmalısınız?

– İlki düzenli ve sabırlı bir şekilde emzirmeye devam etmek çünkü siz emzirdikçe sütünüz üretilmeye devam edecek. Eğer bir an önce eski halinize dönmek istiyorsanız, emzirmek iki saatlik kardiyo egzersiz kadar kalori kaybettirir. m Doğum sonrası ilk birkaç gün anne sütü yeterli gelmiyorsa, bebeğe hemen mama biberonu verilmemelidir.

– Günlük üç litre su tüketmeniz çok önemlidir.

– Mide asidi ve gaz sıkıntısı yaşatabilen çay, kahve kola gibi kafeinli içecekleri ılımlı miktarda tüketmeniz yararlı olacaktır.