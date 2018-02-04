Aşkta romantizm dönemi başlıyor!

Bu hafta ilişkileri sembolize eden Venüs, Balık burcuna geçiş yapıyor ve 8 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem ilişkilerde romantizm konusu ön planda olacak. Küslükleri sonlandırmak, kırılan kalpleri onarmak, özürleri kabul etmek için de güzel bir dönem. Yeni başlayan ilişkiler gayet romantik, duygusal olacak.
Koç ve Yükselen Koç
Önümüzdeki hafta minik kaprisler gündeme gelebilir.Kendinizi sevdiğiniz bir şeye adayabilirsiniz. Hayattan keyif almak için daha sakin olmalısınız.
İkizler ve Yükselen İkizler
Kariyerinize yönelik konularda keyifli bir sürece giriyorsunuz. Gelecek hafta daha yaratıcı olacak ve kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz.
Aslan ve Yükselen Aslan
Yalnızsanız, cinsel anlamda sizi mutlu edecek biriyle ilişki yaşayabilirsiniz. Kıskançlık ve gereksiz kaprisler ilişkinizde bazı problemlere yol açabilir.
Terazi ve Yükselen Terazi
İş arkadaşlarınızla yeni projelere atanabilirsiniz. İş vasıtasıyla tanıştığınız kişilerle flörtler edebilirsiniz. İş ortamınızda uyumu, barış ortamını yaratan siz olabilirsiniz.
Yay ve Yükselen Yay
Eğer yalnızsanız ailenizin tanıştıracağı biriyle romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir. Evinizde arkadaşlarınızla çok mutlu zamanlar geçirebilirsiniz.
Kova ve Yükselen Kova
Para evinize giriş yapacak olan Venüs, kazancınızın artmasını sağlayacak koşullarla karşılaşmanızda yardımcı olacak. Finansal anlamda bereketli bir süreç başlıyor.
Boğa ve Yükselen Boğa
Sosyalleşecek ve dinlenme fırsatı bulamayacaksınız. Eğer yalnızsanız kalabalık aktivitelerde romantik yakınlaşmalar söz konusu olabilir.
Yengeç ve Yükselen Yengeç
Yalnız olanlar uzakta yaşayan biriyle gönül ilişkisine girebilir. Evinizde bir takım düzenlemeler yapmak, güzelleştirmek adına adımlar atabilirsiniz.
Başak ve Yükselen Başak
Bu dönemde ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, sevgili ilişkileri adına keyifli ve de şanslı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bazılarınız evlenmek üzere adımlar atacaksınız.
Akrep ve Yükselen Akrep
Venüs size romantizmin doruklarını yaşatacak harika bir aşk getirmek üzere. Bazılarınıza aşk getirirken bazılarınıza da çocuk haberleri getirerek keyfinize keyif katacak.
Oğlak ve Yükselen Oğlak
Okumaktan daha çok keyif alabilir, romantik konuların ele alındığı yazılar, filmler daha fazla ilginizi çekebilir. Eğer yalnızsanız yeni biriyle seyahate çıkabilirsiniz.
Balık ve Yükselen Balık
Aşkı hayatınıza daha rahat çekeceksiniz. Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız. Kendinizi sevdirmek için türlü sevimlilikler yapabilirsiniz.
KOÇ
Venüs ile Jüpiter arasındaki gergin görünüm nedeniyle sevgi ihtiyacınız artacak. Size sevgisini cömertçe sunanların farkına varın. Duygusal konular gündeminizi meşgul edecek.
BOĞA
İnatçı diyaloglara maruz kalmak sakinliğinize zarar verebilir. Bugününüzü keyifsiz geçirmek istemiyorsanız hobilerinize vakit ayırın. Yoga yapmak sizi dinlendirecek.
İKİZLER
Venüs ile Jüpiter arasındaki gergin görünüm şekerli gıdaları tüketmenize neden olabilir. Stresten daha fazla yemek yemek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.
YENGEÇ
Cinsel konularla ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Meditasyon yapıp günü sakin ve dingin geçirmeye çalışın. Alışverişte aşırı harcama yapmamaya özen göstermelisiniz.
ASLAN
Venüs ile Jüpiter arasındaki gergin görünüm sevgilinizin istekleriyüzünden sizi yorabilir. İlişkinizdeki uyumu kaybetmemek adına daha sabırlı olmanız gerekiyor.
BAŞAK
Yakın çevreniz bazı fikirlerinizi beğenmeyebilir. Bu nedenle sakinliği sakın elden bırakmayın. Herkesin doğruları farklı olabilir. Aykırılıklar kişiliğinizi geliştirebilir.
TERAZİ
Aşk hayatınızda sular durulmayabilir. Fikir ayrılıklarından kaynaklanan sorunları sakince çözmekte zorlanabilirsiniz. Fikirlerinizi tekrar gözden geçirin.
AKREP
Venüs ile Jüpiter arasındaki gergin görünüm, savunduğunuz fikirlerin arkasında durmanızı gerektiriyor. Gerginlikten kurtulmak için sosyal hayata adım atın.
YAY
Mistik konulara ve metafizik temalara ilgi duyacaksınız. Bilinçaltınızdaki gizemleri ön plana çıkarmak için harika bir gün. Ailenizle daha fazla vakit ayırın.
OĞLAK
Venüs ile Jüpiter arasındaki gergin görünüm arkadaşlarınızla derin konuları masaya yatırmanıza neden olacak. Hayata farklı bir gözle bakmak için tüm içsel enerjinizi kullanın.
KOVA
Geçmişte yaptığınız hataları düzeltmek için yeni çözüm yolları arayıp bulacaksınız. Uzakdoğu felsefesine merak duyabilirsiniz. Hayatınızdaki kadınlara vakit ayırın.
BALIK
Aşk hayatınızdakıskançlık teması su yüzüne çıkacak. Kadınlarla gergin diyaloglar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle sakinliğinizi korumak için hobilerinize yönelin.