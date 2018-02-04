Aşkta romantizm dönemi başlıyor!

Bu hafta ilişkileri sembolize eden Venüs, Balık burcuna geçiş yapıyor ve 8 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem ilişkilerde romantizm konusu ön planda olacak. Küslükleri sonlandırmak, kırılan kalpleri onarmak, özürleri kabul etmek için de güzel bir dönem. Yeni başlayan ilişkiler gayet romantik, duygusal olacak.

Koç ve Yükselen Koç

Önümüzdeki hafta minik kaprisler gündeme gelebilir.Kendinizi sevdiğiniz bir şeye adayabilirsiniz. Hayattan keyif almak için daha sakin olmalısınız.

İkizler ve Yükselen İkizler

Kariyerinize yönelik konularda keyifli bir sürece giriyorsunuz. Gelecek hafta daha yaratıcı olacak ve kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz.

Aslan ve Yükselen Aslan

Yalnızsanız, cinsel anlamda sizi mutlu edecek biriyle ilişki yaşayabilirsiniz. Kıskançlık ve gereksiz kaprisler ilişkinizde bazı problemlere yol açabilir.

Terazi ve Yükselen Terazi

İş arkadaşlarınızla yeni projelere atanabilirsiniz. İş vasıtasıyla tanıştığınız kişilerle flörtler edebilirsiniz. İş ortamınızda uyumu, barış ortamını yaratan siz olabilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yay

Eğer yalnızsanız ailenizin tanıştıracağı biriyle romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir. Evinizde arkadaşlarınızla çok mutlu zamanlar geçirebilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kova

Para evinize giriş yapacak olan Venüs, kazancınızın artmasını sağlayacak koşullarla karşılaşmanızda yardımcı olacak. Finansal anlamda bereketli bir süreç başlıyor.

Boğa ve Yükselen Boğa

Sosyalleşecek ve dinlenme fırsatı bulamayacaksınız. Eğer yalnızsanız kalabalık aktivitelerde romantik yakınlaşmalar söz konusu olabilir.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Yalnız olanlar uzakta yaşayan biriyle gönül ilişkisine girebilir. Evinizde bir takım düzenlemeler yapmak, güzelleştirmek adına adımlar atabilirsiniz.

Başak ve Yükselen Başak

Bu dönemde ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, sevgili ilişkileri adına keyifli ve de şanslı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bazılarınız evlenmek üzere adımlar atacaksınız.

Akrep ve Yükselen Akrep

Venüs size romantizmin doruklarını yaşatacak harika bir aşk getirmek üzere. Bazılarınıza aşk getirirken bazılarınıza da çocuk haberleri getirerek keyfinize keyif katacak.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Okumaktan daha çok keyif alabilir, romantik konuların ele alındığı yazılar, filmler daha fazla ilginizi çekebilir. Eğer yalnızsanız yeni biriyle seyahate çıkabilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balık

Aşkı hayatınıza daha rahat çekeceksiniz. Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız. Kendinizi sevdirmek için türlü sevimlilikler yapabilirsiniz.

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARI

KOÇ

Venüs ile Jüpiter arasındaki gergin görünüm nedeniyle sevgi ihtiyacınız artacak. Size sevgisini cömertçe sunanların farkına varın. Duygusal konular gündeminizi meşgul edecek.

BOĞA

İnatçı diyaloglara maruz kalmak sakinliğinize zarar verebilir. Bugününüzü keyifsiz geçirmek istemiyorsanız hobilerinize vakit ayırın. Yoga yapmak sizi dinlendirecek.

İKİZLER

Venüs ile Jüpiter arasındaki gergin görünüm şekerli gıdaları tüketmenize neden olabilir. Stresten daha fazla yemek yemek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

YENGEÇ

Cinsel konularla ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Meditasyon yapıp günü sakin ve dingin geçirmeye çalışın. Alışverişte aşırı harcama yapmamaya özen göstermelisiniz.

ASLAN

Venüs ile Jüpiter arasındaki gergin görünüm sevgilinizin istekleriyüzünden sizi yorabilir. İlişkinizdeki uyumu kaybetmemek adına daha sabırlı olmanız gerekiyor.

BAŞAK

Yakın çevreniz bazı fikirlerinizi beğenmeyebilir. Bu nedenle sakinliği sakın elden bırakmayın. Herkesin doğruları farklı olabilir. Aykırılıklar kişiliğinizi geliştirebilir.

TERAZİ

Aşk hayatınızda sular durulmayabilir. Fikir ayrılıklarından kaynaklanan sorunları sakince çözmekte zorlanabilirsiniz. Fikirlerinizi tekrar gözden geçirin.

AKREP

Venüs ile Jüpiter arasındaki gergin görünüm, savunduğunuz fikirlerin arkasında durmanızı gerektiriyor. Gerginlikten kurtulmak için sosyal hayata adım atın.

YAY

Mistik konulara ve metafizik temalara ilgi duyacaksınız. Bilinçaltınızdaki gizemleri ön plana çıkarmak için harika bir gün. Ailenizle daha fazla vakit ayırın.

OĞLAK

Venüs ile Jüpiter arasındaki gergin görünüm arkadaşlarınızla derin konuları masaya yatırmanıza neden olacak. Hayata farklı bir gözle bakmak için tüm içsel enerjinizi kullanın.

KOVA

Geçmişte yaptığınız hataları düzeltmek için yeni çözüm yolları arayıp bulacaksınız. Uzakdoğu felsefesine merak duyabilirsiniz. Hayatınızdaki kadınlara vakit ayırın.

BALIK

Aşk hayatınızdakıskançlık teması su yüzüne çıkacak. Kadınlarla gergin diyaloglar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle sakinliğinizi korumak için hobilerinize yönelin.