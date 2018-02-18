Gökyüzünün Sözcü’sü

KOÇ

Hislerinizin ön planda olacağı bir süreç başlıyor. İnanç, rüya gibi konular hafta sonunda gündeminizde ön plana çıkacak. Geleceğe dair önemli adımlar atmaya karar vereceksiniz.

BOĞA

Gönüllü kuruluşların üyesi haline gelebilirsiniz. Terapiye gitmek, meditasyon yapmak ve ruhani bir yolculuğa çıkmak size iyi gelecek. Kendinizi sanatçıların ortasında bulabilirsiniz.

İKİZLER

Venüs ile Merkür Balık burucuna geçerek sizi bir yıldız haline getirecek. İyimser bir döneme adım atıyorsunuz. Çevrenizdekilere yardım ettikçe kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

YENGEÇ

Fedakarlık yapmanız gereken bir dönem başlıyor. Yurtdışında yaşayan biriyle duygusal bağlarınızı güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ruhani çalışmalar yapmak için en iyi dönem.

ASLAN

Sevgiyle gelen aşkı, bağımlıklarla karıştırmamaya özen gösterin. Karşınızdaki insana kendinizi fazla kaptırmamalısınız. Ne de olsa kimliğinizi her zaman güçlü tutmanız gerekiyor.

BAŞAK

İlişkiler konusunda kör aşık haline gelebilirsiniz. Karşınızdaki kişinin size karşı beslediği romantik duyguları tavan yapacak. Bu size iyi geleceği için objektif karar alamayabilirsiniz.

TERAZİ

Herkesin ihtiyaçlarını gidermek için kolları sıvayacağınız bir dönem. Gerektiğinde etrafınızdan yardım istemeyi unutmayın. Dekorasyon değişikliği yapabilirsiniz.

AKREP

Aşk zamanı geldi. Zira hem Venüs hem de Merkür aşk ve romantizmi anlatan beşinci evinize yerleşiyor. Sanatsal her türlü faaliyet size pozitif sonuçlar taşıyacak.

YAY

İçinden çıkamadığınız durumları görmezden gelebilirsiniz. İyi niyetinizin kimse tarafınsan suistimal edilmesine izin vermeyin. Özgürlüğünüz kısıtlanabilir.

OĞLAK

Eğitim, yaratıcılık, ticaret, kardeş ve yakın akrabalarla ilişkiler hayatınızda ön plana çıkacak. Hayata pembe gözlüklerin arkasından bakmak isteyebilirsiniz.

KOVA

Merkür ile Venüs'ün Balık burcuna geçişi size yeni kazanç kapıları açacak. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını almaya başlayacaksınız. Yardım kuruluşlarında çalışacaksınız.

BALIK

Herkesin ilgi odağı haline geleceksiniz. Kariyer hayatınızda kazandığınız başarılar dikkat çekecek. Yaşamınızda sanatsal çalışmalar hız kazanacak. Mistik konular ön plana çıkacak.