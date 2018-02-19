Gökyüzünün Sözcü’sü

KOÇ

Gökyüzünde Balık burcu etkisi hakim. Bugünden itibaren iletişim gezegeni Merkür'ün de Balık burcuna geçmesiyle sizin için adeta bir inziva dönemi etkin hale geliyor. Çalışanlarınıza karşı aşırı hassassınız.

BOĞA

Sosyal sorumluluk projelerinde harikalar yaratabilirsiniz. İhtiyacı olan kişilere ve gruplara kol kanat germek istersiniz. Arkadaşlarınızın derdi sizin derdiniz olur. Kimseyi bu kadar üstlenmeyin. Sonra başınız ağrır.

İKİZLER

İş dünyasında yaptığınız iyiliklerle adınızı duyurursunuz. Paradan çok fayda getiren işlere yöneleceksiniz. Bağış usulü projeler gündeme gelebilir. Annenizin sağlığı ile uğraşabilirsiniz.

YENGEÇ

Spiritüel ve ruhani konulara çekilirsiniz. Yurt dışı ve yabancılarla kurduğunuz ilişkilerde fedakarlıklar, iyilik yapma, sevgi verme sizin için önem kazanır. İyi insanlarla bir arada olacaksınız.

ASLAN

Ortak paylaşımlardan beklemediğiniz bir akış olacaktır. Sözleşmeleri imzalarken dalgın olmadan tüm maddeleri dikkatle okumalısınız. Bugünlerde metafizik konular hayli gündemde.

BAŞAK

Biraz da hislerle hareket etme zamanı. Size sunulan iyilik ve fedakarlıkların kıymetini anlamalısınız. Bu evrenin akıttığı bir bereket olarak kabul edilmelidir. Menfaati ön planda tutmayın.

TERAZİ

Herkesin ihtiyaçlarına cevap vermek sorunlarına çare bulmak için koşturma zamanı. Koşulsuz sevginizi sunduğunuz evcil hayvanlarla ilişkilerinizi daha derinleştirmek istersiniz.

AKREP

Karşınızdakine kalbinizi açar romantik kelimelerle duygularınızı ifade edersiniz. Dans ve ritim duygunuzu geliştiren her türlü etkinlik bu dönemde size iyi gelecektir. Geçmişe takılmayın.

YAY

Aile bireyleri birbirlerine iyilik yapma ve faydalı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Çocuklara daha fazla ilgi göstermek gereken bir gündesiniz. Sanata ilginiz artabilir.

OĞLAK

Arabanızı değiştirmek gündeme gelebilir. Dikkat edin sizi kandırmasınlar. İletişim araçları ve yolculuklarla haşır neşir olursunuz. Ailevi ve sağlık konuları sizi biraz meşgul edip, yorabilir dikkat edin.

KOVA

Değerinizin altındaki bütçeleri onaylamamanızı öneririz. Sonrasında pişmanlık duyabilirsiniz. Kandırıldığınızı düşünmek hoşunuza gitmeyecektir. Sanatsal faaliyetler artacak.

BALIK

Aşırı alkol tüketmekten ve bağımlılık yaratan konulara çekilmekten kendinizi alıkoymalısınız. Sınır çizmekte zorlanmak bu dönemin teması olacaktır. Duyguyla akılcı tarafı birleştirmelisiniz.