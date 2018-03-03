Gökyüzünün Sözcü’sü

KOÇ

İkili ilişkiler konusunda uyum sorunu yaşayabilirsiniz. Sevgilinizin size ihtiyaç duyduğunu unutmamanızda fayda var.

BOĞA

Sorunlarını çözmek için herkes sizden fikir almak isteyecektir. Keyif veren ortamlarda bulunmak için ideal bir gün.

İKİZLER

Sevgilinizin tüm isteklerini kabullenerek kendinizi ezdirmeyin. Bitmek bilmeyen talepler sizi yorabilir.

YENGEÇ

Aile üyeleriyle sorunlarınızı sabırla çözmelisiniz. Dekorasyon değişikliği için kolları sıvayabilirsiniz.

ASLAN

Kardeş, akraba veya komşularla birlikte olmak isteyebilirsiniz. Taşınma konusunda yakın çevreniz size çok yardımcı olacak.

BAŞAK

Kendinize verdiğiniz değeri sorgulayacaksınız. Gün içindeki stresli saatleri atlattıktan sonra bugün kendinize vakit ayırın.

TERAZİ

Estetikle ilgili konular ilginizi çekecek. Adalet kavramının ön plana çıkacağı bir döneme girmek üzeresiniz.

AKREP

Duygularınızın ön planda olduğu bir gün geçireceksiniz. Çok yakında ilginç bir projeyi masaya yatırabilirsiniz.

YAY

Seyahat ederken sosyal bir kelebek kimliğine bürünebilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerin içinde olmak sizi çok mutlu edecek.

OĞLAK

Kariyer açısından parlak bir gün sizi bekliyor. Organizasyon yeteneğinizle kalabalık bir etkinliği başarıyla yürüteceksiniz.

KOVA

Hukuki problemlere barışçıl çözümler üretebilirsiniz. Vize başvurularınız için eksik evraklarınızı tamamlayabilirsiniz.

BALIK

Ortak paylaşımlarınızla ilgili güzel haberlerle karşılaşabilirsiniz. Karşınızdaki kişiler iyi niyetinizi görmezden gelebilir.Ortak paylaşımlarınızla ilgili güzel haberlerle karşılaşabilirsiniz. Karşınızdaki kişiler iyi niyetinizi görmezden gelebilir.