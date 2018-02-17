Romantik bir hafta sizi bekliyor

Bu hafta Venüs ile Neptün birlikte hareket edecek. Romantik zamanlar oluşturmak için harika bir dönem. Bu hafta itibarıyla başlayan ilişkiler çok romantik ve sevgi dolu olacak. Haftanın ana temaları arasında bağışlama, kabul etme ve sevgi yer alacak. Hayal gücünüz çok yüksek.

Koç ve Yükselen Koç

Ruhunuza iyi gelecek konularla haşır neşir olmalısınız. Sevgi, aşk ve ilişkiler konusunda bilinçaltı çalışmaları yapabilirsiniz. Önümüzdeki hafta müzik, resim, fotoğraf, sinema ile yakından ilgilenebilirsiniz. Sağlık açısından ayaklarınıza dikkat edin.

Boğa ve Yükselen Boğa

Dostlarınızdan sizi manevi anlamda tatmin edecek güzel davranışlar görebilirsiniz. Arkadaşlarınızla sık sık bir araya gelmeye özen göstermeli, onlardan gelebilecek her türlü yardıma açık olmalısınız. Bir yardım organizasyonunda aktif görev alabilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler

Eğer bir iş arayışınız varsa, bu işe kavuşabilirsiniz. Hayatınızda özel biri yoksa iş vasıtasıyla tanışabileceğiniz biriyle duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Bu hafta yaratıcı yönünüzle dikkat çekeceksiniz. Estetikle ilgili bir operasyon geçirebilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Hayatınızda özel biri yoksa yeni tanışacağınız biriyle romantik bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Hukuksal anlamda desteğe ihtiyacınız varsa ummadığınız anda bir yardım bulabilirsiniz. Yurtdışına bir yolculuk organize edebilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslan

Evinizde hobilerinize yönelmek, yaratıcı çalışmalar yapmak, misafir ağırlamak size ruhsal anlamda iyi gelecek. Mali anlamda karşılıksız bir yardım alabilirsiniz. Kariyerinize ilişkin krizler ve gereksiz alınganlıklar yapmamaya özen gösterin.

Başak ve Yükselen Başak

Yakın akrabalarınızın sizin için çöpçatanlık yapmasına izin vermelisiniz. Eğer yazım alanında yeteneğiniz varsa, bu hafta ilham perileri yanınızda olacak. Ortağınız size bir sürpriz yapabilir. Her sorununuzu rahatça çözeceksiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi

İş konusunda karşılıksız yardım alacaksınız. Ofiste aranızın limoni olduğu bir arkadaşınız varsa bu aralar barışmak ve ortamı yumuşatmak için doğru zaman. Yaratıcı işler peşinde koşabilirsiniz. Hafta boyunca iştahınız yerinde olacak.

Akrep ve Yükselen Akrep

Sanatsal anlamda yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Eğer sevgiliniz varsa, büyük bir romantizm yaşayacaksınız. Aşk konusunda fazla idealist tavırlar sergilemek başınıza dert açabilir. Bilinçaltı kodlarınızı değiştirmek için harika bir hafta.

Yay ve Yükselen Yay

Evinizde değişiklik yapmak istiyorsanız, perdelerinizi değiştirmek, yeni koltuk takımı almak için uygun bir dönem. Aile ortamındaki her türlü sorunu sevgiyle çözeceksiniz. Hafta boyunca arkadaşlarınızla bir spor programına dahil olabilirsiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Arkadaşlarınızla birlikte tiyatro, konser gibi aktivitelere gidebilirsiniz. Dostlarınız sayesinde yeni tanışacağınız kimselerle flört edebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşan kimselerle tanışıp güzel vakit geçireceksiniz. İşte başarılı olacaksınız.

Kova ve Yükselen Kova

Önümüzdeki hafta paranızı daha çok sanatsal konular için harcayacaksınız. Maddi anlamda yardıma ihtiyacı olan birine hiç düşünmeden yardım edebilirsiniz. İyilik meleği gibi yardıma ihtiyacı olan herkese yardıma koşmak için adeta çırpınacaksınız.

Balık ve Yükselen Balık

Önümüzdeki hafta güzelleşmek, saç stilinizi değiştirmek ve estetik için de gayet uygun. Duygusal anlamda hassas bir dönem sizi bekliyor. Boş hayallerin peşinden koşmamaya özen gösterin. Çevrenizdeki insanların uyarılarını dikkate alın.

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARI

KOÇ

Aldatılmalara karşı dikkatli olmalısınız. Yurtdışı gezilerinde hırsızlıklara karşı tedbir alın. Hafta sonu sağlığınız için ağır yiyeceklerden ve aşırı alkol tüketiminden uzak durmanız gerek.

BOĞA

Bugün enerjiniz düşebilir. Bütün günü oturduğunuz yerde geçirmek isteyebilirsiniz. En iyisi kendinizi sanatsal faaliyetlere, hazlara yönlendirerek hafta sonunuzu daha sakin geçirin.

İKİZLER

İkili ilişkiler konusunda sebepsiz yere öfkelenebilirsiniz. Sevgilinizin bazı davranışlarına anlam vermekte zorlanacaksınız. Fikirlerinizi savunmakta yetersiz kalıp moralinizi bozmayın.

YENGEÇ

Gerek özel gerek iş hayatınızda bir takım belirsizliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanların agresif davranışlarına anlam veremeyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat!

ASLAN

Aşk hayatınız hakkında kafanızda bazı soru işaretleri oluşabilir. Duygusal anlamda içine düşeceğiniz durum sizi zorlayabilir. Bugünü temiz havada yürüyüşe çıkarak değerlendirin.

BAŞAK

Ev hayatınız konusunda duygu patlaması yaşayabilirsiniz. Agresif tavırlarınızla evdekilerin sabrını taşıracaksınız. Hatalarınızı üstlenip çevrenizdekileri affetmek sizi rahatlatacak.

TERAZİ

Mars ile Neptün arasındaki zorlu etkileşim yolculuklarda sıkıntılı durumlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Unutkanlığa karşı zihninizi destekleyen gıda takviyesi ürünleri tüketmelisiniz.

AKREP

Mars ile Neptün arasındaki olumsuz etkileşim enerjinizi düşüreceğinden başladığınız işi bitirmekte zorlanabilirsiniz. Keyfinizin yerine gelmesi için bol bol alışveriş yapın ve gezin.

YAY

İnsanlarla diyalog kurmak yerine yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhunuza iyi gelecek aktiviteler programlamalı ve keyfinizi yerine getirmelisiniz. Günün teması özgürlük olacak.

OĞLAK

Öfke dolu bir gün geçireceksiniz. Önünüze gelen herkesle tartışmaya girme fikrini zihninizden uzak tutmaya çalışın. Bunun yerine sevdiğiniz insanlarla bir araya gelin.

KOVA

Arkadaşlarınızla kurduğunuz iletişimin kalitesi bozulabilir. İş yerinde kandırıldığınızı düşünebilirsiniz. Herkesin dediğine inanmak daha kötü hissetmenize neden olabilir.

BALIK

Kimsenin kalbini kırmamaya çalışırken, karşınızdaki kişilere istemeden kötülük yapabilirsiniz. Unutmayın ki halının altına itilen tozlar günün birinde mutlaka yüzeye çıkar.