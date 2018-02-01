Şifayı kapınca…

Sevgili okurlarım, dikkatsizliğin ve umursamazlığın sonucu olarak hastalandım.

Aksırık, tıksırık, burun ve geniz akıntısı…

Ve bütün kemiklerim, topuklarım dahil acayip bir biçimde ağrıyor.

Ateşim yok ama üzerimde büyük bir halsizlik var. İnanın, adım atmaya bile gücüm kalmadı.

İştah derseniz sıfır!

Birkaç lokmayı zorla yiyorum.

* * *

Ülkede büyük bir salgın olduğu anlaşılıyor çünkü kimi görsem ya kendisi, ya da yakın çevresinden birileri şifayı kapmış durumda!

Bazıları bu salgının Suriyelilerden yayıldığını söylüyor…

Neyse, bu durumda dün kafayı toparlayıp yazı yazacak gücüm kalmamıştı. Doktorlar dahil herkes aynı şeyi söylüyor:

“Bol sıvı alacaksın, ağrı kesici ilaçlar kullanacaksın ve en önemlisi, yatıp dinleneceksin. Bu hastalığın en önemli tedavi yöntemi dinlenmektir.”

Durum şimdilik böyle!

Elimde olmayan bu grip salgını nedeniyle bugün ve yarın için sizlerden özür diliyorum.

Hepinize sağlıklı günler diliyorum.