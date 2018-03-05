Araştırma……

Volkswagen'den 34 milyar Euro. Daimler'deeen 10 milyar Euro.

Renault'daaan 18 milyar Euro.

Ford'daaan 11 milyar Euro.

Elbette bunlar bir düğün merasiminde ‘akraba takısı' olamayacak meblağlar…

O zaman, gösterge ışıkları yandığına göre konunun kontağını çevirelim……

* * *

Yukarıda saydıklarımız, dünyanın önde gelen markalarından bazılarının yatırım mik­tarları. Küresel toplamın 150 milyar doları aşacağı öngörülüyor ki, Almanya 60 milyar dolar ile başı çekerken, Çin 30 milyar ve ABD'li markalar ise 25 milyar dolara yakın, şimdilik…

Ne için?

Elektrikli araçlar için.

Üstelik 5, bilemedin 10 yıllık süreçte……

* * *

2023 yılına kadar…

General Motors sadece Amerika'da 20 model, Daimler en az 10 model,

Ford 20 model,

Renault Grubu 15 model,

Volvo en az 5 model ile hatta 2025 ön­görüsü 1 milyon elektrikli araç satmak.

Volkswagen Grubu ise 2030'a kadar bünyesindeki markaların en az 300 elektrikli modelini de yollara sürecek…

Kısaca, sadece önümüzdeki 3-5 yıl içinde 100'ün üzerinde yüzde 100 elektrikli mode­lin müşteriye sunulması planlanıyor.

Üstelik bazı markalar şu anki motorlarla üretimlerine devam ederken aynı modellerin hibrit veya alternatif yakıtlılarının da üretimi­ne devam ederek.…

(Dünyada 2017 yılında 3 bin 500'ün üze­rinde model ve onların farklı motor alternati­fi bulunduğunu hatırlatmak isterim…)

* * *

Son yıllarda 1 milyona yakın elektrikli araç yollara çıkıyor.

Çin, 600 bine yakın araçla bu konuda açık ara önde ki sadece 2015 yılında 200 bin, 2016 yılında 350 binin üzerinde elekt­rikli araç satışı gerçekleşti. Bu da neredeyse her yıl dünyanın yarısına denk geliyor.

Amerika'da bu rakam yılda 150 bine ya­kınken, Avrupa 100 bine çıkarabilmek adına teşvik üzerine teşvik uyguluyor……

Elektrikli araçlar için global öngörü, satılan tüm araçların içerisindeki elektrikli oranının 2019'da yüzde 10'a, 2020 yılında yüzde 12'ye, 2025'te yüzde 20'ye ve 2040 yılında ise yüzde 51'e yükselmesi……

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Ülkemizde ise 5 şirketten oluşan Ortak Girişim Grubu (OGG) kurulur kurulmaz yapı­lan ilk resmi açıklamada, Türkiye genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması (!) yürütüldüğü belirtilerek, “Üç fazdan oluşan yaklaşık ‘15 yıllık bir yatırım' hamlesine yönelik planlarımızı hazırlamak­tayız. Orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak otomobil portföyü, Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulun­durularak detaylandırılmaktadır. İkinci etapta, elektrikli Türk araçlarını sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz” denildi…

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere aslında iç pazar olduğu kadar dünyayı da hedefledikleri projenin gelişimini, insanımızın elektrikli araçtan beklentileri ve tecrübeleri belirleyecek……

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2012 yılı ağustos ayında Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) kayıtlarında ilk kez listeye giren ve yılı 184 adetle kapatan elektrikli otomobilin Türkiye'deki seyrine bir bakalım…

2013 yılında 31 adet satıldı,

2014 yılında 47 adet satıldı,

2015 yılında 120 adet satıldı,

2016 yılında 44 adet satıldı

2017 yılında 76 adet satıldı,

2018 yılında 9 adet satıldı (Ocak sonu itibariyle),

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Elektrikli araçlarla tanışmamızın üzerinden tam 5 yıl 6 ay geçmiş ve sadece 511 adet satılmış…

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Bu araştırmadan çıkacak sonuç ile şekille­nip geliştirilecek otomobili…

Giderek daha da çok merak ediyorum.…