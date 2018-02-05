Günümüz modern otomobilleri büyük değişim ve gelişim içerisinde. Gün geçmiyor ki yepyeni bir sürüş, konfor ya da güvenlikle ilgili yardımcı bir sistem devreye alınmasın. Tünelin ucunda uzun zamandır otonom (kendi kendine giden) araçlar var.…

Bu yardımcı sistemlerin bazılarının amacı sürüş esnasında hayatı çok daha güvenli kılmak üzerine geliştiriliyor.

Kör nokta uyarısı, şerit takip, yorgunluk tespit, otomatik fren gibi…… Liste uzayıp gider.…

Ancak ne kadar modern ve donanım zengini olsa da bir aracın verebileceklerinin de sınırı var elbette.

Diğerlerine saygı duyan bir otomobil duydunuz mu?

Ya da ambulansın siren sesi duyulduğunda tüyleri diken diken olanını.…

Birçok işlevi bizden çok daha iyi yerine getirseler de, bir ambulansa yol vermek hâlâ sürücü inisiyatifinde.…

Üstelik bunu nasıl yaptığı da sürücünün aldığı eğitimle paralellik gösteriyor.…

İşte bu nokta, tam da ‘eğitim şart' dedikleri yer…

Size iki kamu spotundan bahsetmek istiyorum.

Kamu spotları, halkın yararını, huzurunu, refahını gözeten reklam demek.… Devlet tarafından düzenlenip yine devlet tarafından televizyonlarda halka aktarılan kısa filmler anlayacağınız.…

Halk için, hepimiz için… Gördüklerimiz ve duyduklarımızla, verilmek istenen mesajı algılamamız ve anlamamız için…

İlki şöyle:…

Hayt kutamakisin yadim etmek sandınısdan daklayy.…Bu yonteminadıise sarışıkap masaşı.…Sısde saşedeelenınısle bırinsanın hayatını kutamak için yadımşıolabilisinis.…

Bu bir kamu spotu… Adı: Sadece Kalp Masajı. Oyuncu: Wilma Elles.

Wilma'nın Alman Türkçesi ile anlattıklarının dışında, tıbbi olarak da birçok çelişki taşıyan bir film bu. Bulun internette, seyredin…

İkincisi ise çok daha anlamlı, mesajı açık, görüntüsü net, konuşması düzgün.…

Bir oda ortasındaki halı üzerinde, 4-5 yaşlarında birkaç çocuk, ellerindeki oyuncak otomobilleri sürerek oynuyor. Derken iki araç kafa kafaya çarpışıyor. Çocuklardan biri ambulans sireni eşliğinde kaza yerine hareket ediyor. Bu sırada trafikteki araçlar “fermuar yöntemi” ile sağa ve sola açılarak ambulansa yol veriyor. Bu sırada davudi bir ses videoya son noktayı koyuyor: “Hayat oyun değildir. Çocuklarınız kadar duyarlı olun. Siz de yaşama yol verin.”

Şimdi sıra sizde, hepinizde, hepimizde.…

Çocukların bile duyarlılık gösterdikleri bu “fermuar yöntemi'ni öğrenelim. Bilmeyenlere, duymayanlara anlatalım.

Yeni kamu spotları çekelim, çektirelim.…

Dikkat edilmesi gereken tek nokta ise…

Lütfen Wilma Elles anlatmasın.