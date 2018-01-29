Yetmez ama…

Her yıl trafiğe yaklaşık 1 milyon araç çıkmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2017 yılı temmuz ayı verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyon 763 bin 103'e yükseldi. Kaba bir hesapla 2017 yılsonu için 22 milyon diyebiliriz. En çok araç bulunan illerde ise başı İstanbul çekiyor. Bu araçların 4 milyonu İstanbul'da.

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Geçtiğimiz yıl polis sorumluluk bölge alanlarında trafik ihlali yapan İstanbullu sürücülere, toplam 1 milyon 475 bin 308 cezai işlem uygulanmış… Kim söylüyor bunu; Ajans Press. Yıl içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve 16 bin 235 haberle medyadan elde edilen verilerle…… Yani günde ortalama 4 bin 41 ceza.

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Trafik cezalarına neden olan sebepler incelendiğinde ise 400 bin 166 sürücüye kesilen ceza ile “park yasağı” birinci sırada yer alıyor. Park yasağını, 145 bin 770 cezayla ‘hız kurallarına uymama', 128 bin 130 cezayla ‘trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymama', 53 bin 75 cezayla ‘cep telefonlarıyla konuşma', 37 bin 292 cezayla ‘emniyet kemeri kullanmama', 19 bin 151 cezayla ‘şerit ihlali', 16 bin 910 cezayla ‘korsan taşımacılık' ve 16 bin 498 cezayla ‘alkolü araç kullanma' takip ediyor. 14 bin 804 cezayla ‘kırmızı ışık ihlali', 12 bin 884 cezayla ‘fazla yolcu taşıma' ve 763 cezayla da ‘yetkisiz tepe lambası, çakar ve siren' başlıkları takip ediyor…

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Bunların içinde bana göre en dikkat çeken ise ‘alnının ortasına silahı dayayıp tetiği çekerek işlenmiş bir cinayetle eş değer' saydığım kırmızı ışık ihlali. Üstelik bu ceza sadece bizde 235 TL. Kesilen cezayı 15 gün içerisinde öderseniz yüzde 25 indirimle 176,25 TL'ye denk gelir ki bu rakam sözün bittiği yerdir. Almanya'da bu ceza 200-320 Euro arası (yaklaşık 930 TL ile bin 550 TL arası) ayrıca 2 ceza puanı ve 1 ay trafikten men.…Finlandiya'da ise 1 aylık gelirinizin 8 gününe karşılık gelen parayı ödüyorsunuz ceza olarak. Norveç 650 Euro, Makedonya 300 Euro, İsveç 280 Euro ve Fransa'da 135 Euro ile 4 puan.…

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Gördüğünüz gibi ‘medeni' ülkelerde bu cezalar daha ağır ve caydırıcı. Kanunlar, denetimler ve cezalar öylesine katı, uygulanır ve yüksek ki, herhangi birini ihlal etmek tabiri caizse biraz ‘yürek' ister cinsten. Yaya geçidinde yol vermediğiniz bir vatandaşın o an polise yapacağı bir şikâyet size bir sonraki kavşakta ceza olarak yansıtılabilir.…

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Hal böyle olunca da, kavşak magandaları, rezil makasçılar, utanmaz yeşil ışık kornacıları, onursuz sıra tanımazlar, kepaze emniyet şeritçileri ve ahmak ambulans takipçileri ile yaşamaya devam ederiz……

Elbette bu cezalar yetmez ama……

Devam…