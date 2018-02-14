Az kullanılmış 22 yıllık mucize!

Ekonomide gündem ne? Bundan yirmi iki yıl önce denenen lakin hiçbir yaraya merhem olmayan bir sistemin tekrar hayata geçirilmesi. Ne işe yarayacak? Hiç! Konunun özeti bu… Neden işe yaramayacağına gelince…

Şöyle adamakıllı ayakları yere basan bir karar alsalar neyse… Devamlı mucize peşindeler… Bakın; Varlık Fonu'nu kurdular. İçine Türkiye'nin en değerli şirketlerini koydular. Eee? İki yıldır boş oturuyorlar.

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Ya şimdi? Belli ki yine paraya sıkıştılar! Eski defterleri açtılar. Kamuyu nakit kıtlığından çıkarmak için mucize aramaya başladılar.

Malum “havuz” adı bu aralar pek muteber değil… Eski “Havuz Hesabı”nın adını değiştirdiler “Tek Hazine Hesabı” yaptılar. Yürürlüğe koymak için görüşmeye başladılar.

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Şimdilik 45 kamu kuruluşu ve 113 üniversite paralarını açılacak havuz hesabına aktaracak. Sonrasında havuzda yüzen sayısı artacak.

Paralar tek hesapta toplanınca faizler düşecekmiş! Bakın meğer ne kolaymış… Daha önce neden yapılmamış? Pardon, yapılmış ama işe yaramamış! Sahi havuz suyunu çekince ne olacak? Tabii ki devlet yine borçlanıp havuza su aktaracak.

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Düşünülen mucize yöntem şöyle işleyecek; Kurumlar günlük nakit ihtiyaçlarını her gün Hazine'ye bildirecek. Hazine, kurumların nakit taleplerini günlük karşılayacak. Gün sonunda para artarsa Hazine'ye geri dönecek.

İyi de, bir kamu şirketi gayet iyi yönetiliyor diyelim. Lakin kazandığı para havuza gönderiliyor. Havuzda para kalmayınca kötü yönetilen ile iyi yönetilen şirket aynı muameleye tabi tutulacak. Sonuçta hepsinin dönüp dolaşıp geldiği yer bütçe değil mi? Ama sen böyle düşünürsen mucize olmaz ki!

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Geçen yıl 61 milyar lira nakit açığı veren Hazine bu yıl muhtemelen bunu katlayacak. Daha yılın başı, açılan iki paketten çıkan bütçe teşviki 28 milyar lira… Bu yıl için tahmin edilen bütçe açığı 60 milyar liraydı. Şimdiden çıktı 88 milyar liraya…

Suriye savaşının maliyeti, seçim yaklaşırken açılan diğer paketler derken bu rakam boyumuzu öyle bir aşacak ki bırakın havuzu bir kaşık suda boğulabilecek hale geleceğiz.

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Hesaplanmayan bütçe artış talepleri var. Kredi Garanti Fonu'nun garanti verdiği kredilerde batacak olanlar var. Var oğlu var! Bırakın havuz kurup idareli para kullanma söylemlerini… Van Gölü olsa dayanmaz bu harcamaya. İşe yarasaydı 22 yıl önce yarardı.

Nedir bu sefer ki mucizenin sebebi? Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek mi? Yoksa seçimlere kadar idare edebilmek mi?