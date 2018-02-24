Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut; “Beni öldürürler!” deyip şeker bazlı nişasta lobisinden korktuğunu dile getirdi. Erdoğan'ın medyumlar tarafından “düşünce yoluyla öldürülmeye” çalışıldığını da iddia eden kendisiydi.

Daha önce “İki silahım yüzlerce mermim var. Ben ölmeden, beni vurmadan Cumhurbaşkanı'nın kılına kimse dokunamaz” çıkışını yaparken gayet bıçkındı. Halkını korumak için kullansa ya onları!

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Sahi bu Cumhurbaşkanı'nın danışmanları niye böyle? Her neyse! Peki, şeker lobisinin iki silahı yüzlerce mermisi olan danışmanla derdi ne?

Nişasta bazlı şeker kullanmayın çağrısının kendisinin sonu olacağına inanıyor! Oysa bu yönetime minnettar olmaları gerekiyor. Kimse de ona demiyor ki; Güzel kardeşim ne öldürmesi, adamlar size tapıyor!

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“Hepsini açık edeceğim, bana yardım edin” diyor Yiğit Bulut… Edeyim… Hatta ben açıklayayım;

Nişasta bazlı şeker üreten beş şirket var. Cargill, Amylum, Tat Nişasta, Pendik Nişasta, Sunar Mısır… Bu muydu korktuğun? Bunlar mı seni öldürecek? Beni öldürsünler, dokunmasınlar yiğidime…

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Nişasta bazlı şeker zararlı mı? Hem de nasıl! Sigara onun yanında hafif kalır. Başta İngiltere, Fransa, Avusturya, Hollanda, Danimarka olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yasak… En büyük üretici olan ABD'de de üretim kotası yüzde 10'dan yüzde 2'ye düşürüldü.

Bilin bakalım kotayı en çok artıran ülke payesi kimin? Bildiniz bizim! Hem de Bakanlar Kurulu kararıyla… Bütün Avrupa'da yılda 300 bin ton üretim yapılırken sadece Türkiye'de yılda 325 bin ton üretim yapılıyor.

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Lakin bu işler biraz karışık. Denetim olmadığı için üretim 325 bin ton mudur yoksa 575 bin mi pek bilinmiyor.

Sahi kota artırım kararları alınırken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı kimdi? Yine bildiniz; Yiğit Bulut! Sayın Bulut, madem sana kimse danışmıyor, fikrini önemsemiyor ya danışmanlığı bırak ya da sahte kabadayılığı…

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Bu zehrin ülkeye girişini, yayılmasını sağlayanlar kim? Ya nişasta bazlı şeker üretiminde dünya lideri Cargill ile ahbap çavuş ilişkisini sürdürenler? Yine bildiniz işte, İktidardakiler… Yıllardır koalisyon kurmuşlar edi-büdü gibi beraberler.

Neden şeker yerine nişasta bazlı şurup gibi şey kullanılıyor? Nedeni basit, şurup gibi şey, şekerin 250'de 1 fiyatına mâl oluyor. İnanılmaz bir kâr var. Haliyle para bütün kapıları açıyor. Acaba kim bu lobinin arkasında duruyor?

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İktidar önce pancara üretim kotası koydu. OHAL kapsamında KHK ile neden Şeker Kurumu, bakanlığa bağlandı. Ardından özelleştirme kararı alındı. Şimdi “yerli ve milli” bir uygulama ile pancar şekeri üreten 25 şeker fabrikasından 14'ü satılıyor.

Şirketler fabrikayı alır. Birkaç yıl sonra da kapatır. Kim ne diyecek? Merak etmeyin kimse Yiğit Bulut'u öldürmeyecek. Lobi dediği adamlar utanmasa kendisine madalya verecek!