Vatandaş tasarruf yapsın saray gaza bassın!

Türkiye'yi düze çıkartacak önlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanı açıkladı; “Bireyler gıda tasarrufu için alışveriş listesi yapmaya teşvik edilmeli” dedi. Dâhiyane bir söylemdi.

Liste önemli… Listeyi hazırlayıp alışverişe çıkıyorsun. Yumurta, domates, süt, ekmek… Bir bakıyorsun kilosu 4.500 lira olan “beyaz çayın” fiyatında indirim var lakin listede yok. Disiplinli olmak şart… Bakanı hatırlayacaksın, almayacaksın!

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Oysa liste hazırlamak işin kolay tarafı… Listedekileri alacak parayı nereden bulacağımızı açıkla sen, listeyi yaparım ben… Listeye ne yazacak ki? Evde olanları yazsa listeye, daha kısa tutar hiç değilse…

Aynı araştırmada Türk vatandaşının yüzde 86.4'ü son bir yıl içinde tasarruf yapmadığını söylüyor. Bunların hepsi ıvır zıvır mı alıyor? Listeyi evde mi unutuyor? Yoksa para mı yetmiyor?

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Araştırma bir acayip… “Vatandaşlar tarafından aylık giderleri azaltmak için öncelikle fatura tutarlarının azaltılması, ihtiyaç dışı harcamaların düşürülmesi planlanıyor” deniliyor. Sahi bunu kim planlıyor?

Elektrikten doğalgaza, su tüketiminden internete kadar her şeyin faturasına zam yapanlar mı? Bir ülke düşünün; elektriği para vermeden kullananların parasını da ödeyenlerin faturasına ekliyor sonra da fatura tutarınızı azaltın diyor.

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Tasarruf demişken benim aklıma nedense saray geliyor…

Dünyanın yönetildiği Beyaz Saray, yüzme havuzundan tenis kortuna bizim sarayın altıda biri büyüklüğünde! Yazlık saray daha yapım aşamasında zira o da fark atacak Beyaz Saray'a…

Rusların Kremlin'inden Saray'ın arsasına 12 tane sığdırırsın… Sarayın arsasına Erdoğan'ın Papa'yı ziyarete gittiği Vatikan gibi 7 tane devlet kurarsın.

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Bakın; 2017 yılı Saray'ın taşıt bütçesi 69 milyon lira idi… Toplamda 268 araç için kasko ödendi. Garajdaki araçların arasında 2 limuzin, 14 zırhlı araç, 28 adet 4X4 cip, 30 motosiklet, 6 ambulans, 2 itfaiye aracı, 83 Volkswagen, 33 Mercedes, 10 Audi marka araç sayıldı.

Mercedeslerin 11'i makam aracı olarak da kullanılan S600 modelinden oluşuyor. Bu modellerin tanesinin piyasa değeri 1.5 milyon liradan başlıyor. Garibim Almanlar kıskançlıktan çatlıyor.

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Bu yıl Saray'a taşıt bütçesi olarak 108 milyon lira ayrıldı. Güzel kardeşim ben Saray'a araç almayın demiyorum. Alırken alışveriş listesi yapın galeriye öyle uğrayın diyorum.

Hele sarayın faturalarından hiç bahsetmiyorum! Bari son çıkan ışıkları söndürsün. Elektrik faturasından geçtim, ampulün ömrü tükeniyor.