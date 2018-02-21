Tek yumurta ikizleri!

Yeni şartlar, yeni durumlar yarattı. Yeni durumlar da “şeytanların ittifakını” doğurdu. İttifak; farklı yumurtadan çıkmışların, aynı yumurta ikizine dönüşmeleri demek oluyor. Aslında büyük fotoğraf için anlaşmış durumdalar. Şeytanca pazarlık içindeler.

Şurası senin olsun.

Orası benim olsun.

Şu piyonlar sana.

Bu kuklalar bana.

Biz bir olalım.

Oynatalım.

Esad'ı, İran'ı sen oynat.

PKK-PYD'yi ben oynatayım.

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ABD: İran'ın Suriye'de etki alanını daraltmayı hedefe koydu. Rusya'nın nüfuz alanını da sınırlamayı öne geçirdi. Türkiye'yi ise geri kazanma oyunu ile oyalayarak Rusya'ya “Afrin'i Esad'a teslim etmeye” razı olduğunu bildirdi.

RUSYA: Suriye'de Esad rejimi, en verimli topaklarını ve petrol yataklarını PYD-PKK'ya kaptırdı. PYD ile PKK'yı bu güce hem Rusya'nın ve hem ABD'nin birlikte açık desteği ulaştırdı fakat şimdi daha çok ABD'nin güdümündeler ve ellerinde tutukları Suriye toprağıyla İran'ın İsrail sınırına kadar nüfuz etmesini engelleyecekler. ABD'de zaten bunun için onları destekliyor. Rusya'nın bu yüzden hem İran'ı, hem Esad'ı mutlu etmek için PYD ile PKK'ya “sopa göstermesi” gerekiyor. Sopayı kaldırdı; “Sizi Fırat'ın doğusuna” mahkum ederim demeye getiriyor.

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Şeytanlar ittifakı.

Türkiye'yi şaşırtıyor.

Türkiye, ABD'den dirsek görüyor. Rusya'ya yanaşıyor.

Amerikalılar, heyet gönderip “birlikte mekanizma kuralım” sözü veriyorlar. Bu kez Rusya, Türkiye'ye kızıp “Menbiç'i ABD'ye bırakırım” demeye başlıyor.

Türkiye!

Bir oraya…

Bir buraya…

Bir ABD'ye…

Bir Rusya'ya…

Türkiye'nin bir sağlıklı çıkışa ihtiyacı doğdu. Yeni şartlar yeni durumlar yarattı ve sanki Rusya, Tayyip Erdoğan'ı Beşar Esad ile anlaşmaya zorluyor.

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Sözüm meclisten dışarı!

Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli, ayrı siyasi yumurtalardan doğmalar fakat şeytanca bir taktikle “aynı yumurta ikizi olma kanunu” çıkartmak için bugün Meclis'te ilk adımı atıyorlar.

Referandum öncesiydi.

Halka söz vermişlerdi.

Milletin yarısından bir fazlası “evet” derse başkanlık sistemine resmen de geçmiş olacağız. Baraj sıfır olacak. Her görüş, Meclis'te temsil hakkı bulacak. Güçlü bir Meclis doğacak. Güçlü Meclis ve Güçlü Başkan sistemi ile koalisyon tehlikesi kalmayacak. Türkiye uçacak diyorlardı.

Kanun tasarısı hazırlamışlar.

Baraj sıfıra inmeyecek.

Yine yüzde 10'da kalacak.

Partisi tek başına yüzde 10'u bulamayacağı için Devlet Bahçeli sandığa gömülmesin diye ve Tayyip Erdoğan'ın partisi de tek başına yüzde 50 artı 1'i bulamayacağı için o da Saray'dan olmasın diye işte bu “Ayrı yumurtadan doğmuşları aynı yumurta ikizi yapma kanununu” çıkartıyorlar.

İttifak listesi olacakmış!

Yani daha seçim sandığına giderken koalisyon kuruyorlar. Hani koalisyonlar kötüydü!

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Kurulacak ittifak için Devlet Bahçeli, isim olarak “Ay-Yıldız İttifakı” olsun diye önermiş. Ay-yıldız Türk Bayrağı'nın simgesi, ulusun ortak değeri. Onun siyasi istismar konusu yapılması kanunen yasak, hapis cezası var. Ay yıldızı, iki ayrı yumurtadan olma iki ayrı siyasi görüşün ortak işareti yaparlarsa; hem AKP'yi ve hem MHP'yi “milli duyguların istismarcısı” durumuna sokmayı bile göze alıyorlar. Demek ki, anketler ancak ikisi bir araya gelirse “sandıktan çıkma” şansı görüyor. Ay-Yıldız'ı listeye ortak işaret diye koyanların hapse girmesi gerekir. Ama hangi savcı harekete geçecek, hangi hakim, “bu yaptığınız milli duyguları istismara girer, gelin adaletin önüne” diyebilecek?

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Türkiye'nin ihtiyacı olan sağlıklı çıkış “tek yumurta ikizleri” için de gerekli! Halk, sağlıklı çıkışı seçim sandığında bulacak.