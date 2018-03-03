‘Yerli etil’e kim ihanet etti?

Zeytin Dalı; bölge ülkelerinin sahip olduğu petrol, doğal gaz, su ve insan kaynaklarını bir araya getirip, savaşsız, sömürüsüz ortak zenginlik yaratan ve barış içinde bölüşen medeniyet adımı olsun diye yapılıyor. Bütün yük Mehmetçiğe bindi: Bir günde 8 şehit 13 yaralı. Allah, şehitlere rahmet eylesin, yakınlarının başı sağ olsun. Mehmetçik, “vatanın yerli ve milli kalması için” şehit oluyor. Özellikle “yerli ve milli” sözlerini her konuşmasında dile getiren iktidar sahiplerine sormak isterim: “Yerli ve milli etile kim ihanet etti?”

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Yerli etil, nedir?

Kimdir?

Nasıl ihanete uğradı?

Devletin şeker fabrikaları satılığa çıkartıldı. Görünürde fabrikalar özelleşiyor aslında Türkiye'nin şeker pazarı satılıyor. Türkiye'nin sigara ve içki pazarı da yabancılara satılmadan önce Tekel'in fabrikalarında müdürlük yapmış, şimdi emekli Kerim Yanık, bana gönderdiği bilgi dolu mektubunda “ihanetin nasıl başladığını ve şu anda nasıl devam ettiğini” anlattı.

Sizinle paylaşacağım.

(Kendi cümlelerimle)

Yerli şeker fabrikaları yerli şeker pancarından yerli şekeri üretirken ortaya bir değerli yerli yan ürün de çıkıyor. Buna melas diyorlar. Melas yan ürünü sıkıştırılmış küspeye yüzde 20 oranında katlıyor, döner fırınlarda kurutuluyor, 50 kiloluk çuvallarda ambalajlanıp, besin değeri çok yüksek, taşınması ve saklanması çok kolay hayvan yemi elde ediliyor.

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Bitmedi.

Yan ürün melastan ayrıca “etil alkol” (saf alkol) üretebiliyorlar. Etil alkolün diğer adı da “gıda alkolü”dür. İşte bu yerli etil, ilaç sanayinde, boya ve lak üretiminde, eczacılıkta, parfümeride, dezenfektan olarak hastane hijyeninde, PVC'de, ekmek mayası üretiminde, halk arasında “mavi ispirto” diye bilinen ispirto üretiminde, benzin ve mazota katkı olan biyoetonol üretiminde ve en çok da alkollü içki (rakı-votka-cin-likor) üretiminde kullanılıyor. TEKEL'in içki fabrikaları, yerli şeker pancarından yerli şeker üreten yerli fabrikalardan etil alkolü alıyor, dışarıdan ithalata ihtiyaç duymadan üretimlerini yapıyorlardı. TEKEL'in içki fabrikaları yabancıya gidinceye kadar etil alkol ithalatı sıfırdı. Türkiye etil alkol için dışarıya döviz ödemiyordu.

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TEKEL fabrikaları satıldı, şeker pancarı fabrikalarının etil alkol üretim birimleri de kapanmaya başladı. Çünkü yerli şeker pancarından yerli şeker üreten fabrikalardan (Eskişehir fabrikası hariç) etil alkolü almayı durdurdular.

2003 yılında:

Etil alkol ithalatı sıfırdı.

2004 yılında:

37 milyon litre yabancı etil alkol ithal edildi. Her yıl artarak devam etti. 2016 yılına gelindiğinde ithal edilen etil, 80 milyon litreyi geçti. Ve etil alkol ithal eden firma sayısı da 67'yi buldu. Şeker fabrikaları yerli etil üretimini durdurmak zorunda kaldı, zarar etmeye başladı, Türkiye yüksek faizle dış borç bularak dışardan yabancı etil alımına döviz akıttı.

‘Yerli etil'e kim ihanet etti?