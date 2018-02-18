Normal bir günde gazeteyi bir açıyorsunuz; çocuğa tecavüz, öğrenciye taciz, genç kızı ormana kaçırıp tecavüz etmişler… Gerçekten de çok sinirleniyorum, asabım bozuluyor ve insanlara, insanlığa olan bakışım değişiyor… Dikkatimi çeken ise bu sapıkların çoğunun evli ve çoluk çocuk sahibi olmaları!

Okuduğum bazı haberlere inanmakta gerçekten güçlük çekiyorum. Daha geçenlerde, Adana'da bir düğün sırasında evde uyutulan 4 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etti bir yaratık! Düşünebiliyor musunuz 4 yaşında bir bebek tecavüze uğruyor ve bunu yapan sapık yaratık da evli ve bir çocuk babası… Yani kendi evladı da var! Zaten yakalanmasa eminim kendi yavrusuna da neler yapardı! Aynen eşi kemoterapi görürken 4.5 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan bir başka ‘insanlık dışı yaratık' gibi.

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Peki ya bir sapıkla evli olduğunun farkında olmayan eşler ve çocuklar bu tür olaylardan sonra neler yaşıyorlar?

Bu insanlık dışı yaratıklara ibretlik cezalar verilmeli. Her şeyden önce üremeleri engellenmeli, evlenme ve çocuk yapmalarına izin verilmemeli.

Öyle “Bir kere oldu bir şey olmaz, bir daha olmaz” gibi laflarla geçiştirilebilecek bir konu değil bu!

Madem bu sapıkları tedavi edemiyoruz, madem yapacaklarını engelleyemiyoruz, onların normal insanlar gibi, hepimizle eşit şartlarda yaşamalarına olanak tanımamalıyız. Onlara ikinci bir şans asla verilmemeli! İkinci şans, yeni suçlar işlemelerine izin vermek anlamına gelir! Ve bu sakıncalı tipler mutlaka ama mutlaka teşhir edilip toplumdan uzaklaştırılmalılar…

Çocuk istismarının affı olamaz!

Yüzde 75 hiçbir şey okumuyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim okuyanların oranının nüfusumuzun yüzde 59'u olduğunu belirterek bu sayıyı çoğaltmak istediklerini söylemiş. Sonra da, “Yüzde 99'umuz Müslümanız diye iftihar ediyoruz, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkenin yüzde 59'u kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor'' diye yakınmış.

Kur'an okumaktan kastettiği Türkçe Kur'an olsa ben de kendisine katılacağım. Kastettiği, Kur'an'ın Arapça okunuşu. Oysa ezberi değil, ne dediği lazım bize… Ama onu pek istemiyorlar maalesef… Şiir gibi ezberle yeter. Kur'an'ın Türkçesini her Müslümanım diyen okumalı, içinde ne var, ne yazıyor, ne söylüyor anlamalı ve bilmeli.

Oysa bırakın Arapça okumayı, ülkemizdeki nüfusun yüzde 92'si hiç Türkçe Kur'an okumamış.

Onu da bırakın nüfusun yüzde 75'i hiçbir şey okumuyor. E halimiz ortada değil mi!

Yıl 2018, Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2.5 milyon civarında.

Bu oranda kadınlar çoğunlukta.

Aslında hepimizin endişelenmesi gereken durum bu!