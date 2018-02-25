İdam, o yaratıklara kurtuluş olur!

Nasıl anlatsam… Nereden başlasam… MFÖ'nün çok sevdiğim şarkısındaki gibi, insan artık konuya nereden başlayacağını ve ne söyleyeceğini bilmiyor… Etraf, çocuklarımıza, bebeklerimize, zavallı hayvanlara musallat olan sapıklarla dolmuş… Fakat çok şükür en sonunda insanların gösterdiği tepkilere kulak verdiler de bir komisyon kurdular.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında kimyasal hadımın gündeme gelebileceğini söyledi. Demek ki, “Bir kerecikten de bir şey olduğunu” anlamaya başladılar. Etrafta duyduğum “Sapıklara idam cezası istiyoruz” sözlerine katılmıyorum. Bu kadar insanlıktan uzaklaşmış yaratıklara idam ceza değil kurtuluş olur. Diyetlerini, bu dünyada acı çektirdiklerinin, hayatlarını kararttıklarının gözleri önünde, yavaş yavaş ödemeliler.

Belki böylelikle etrafta normal insan kılığında dolaşıp evlatlarımıza göz diken yaratıkların gözü korkar da, ne yapacaklarını iki kere düşünürler.

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“Haber okumaya korkar oldum” dedim ya; gerçekten ülkede sapık ne çokmuş!

Köpeğe tecavüz eden 82 yaşındaki adama ne demeli? Şimdi, bu adamın normal olmadığı belli… Bunu ilk defa yaptığına da kimse inandıramaz beni! Bu yaşa kadar daha neler yaptı acaba? Kesin torunları da vardır… Üzülürüm, aileye üzülürüm… Adamı teşhis edip gözaltına almışlar. Allah'tan sosyal medya var! Hiç değilse bu sayede yakalandı ve teşhir edildi de rezilliği ortaya çıktı. Yoksa ne olacak ki? İki gün sonra salınacak! Ceza alabilmesi için bir insan evladına saldırırken yakalanmasını bekleyeceğiz. Esas mesele ise bunların kirli elleri yavrularımıza değmeden yakalanmalarıdır.

Ahlaksız yatak, yorgan!

Kendilerini dindar göstererek dini kendi tekellerine almaya çalışıp, abuk sabuk fetva verenlerin en önemli özelliği seks konusunda takıntılı olmaları.

Bunlara göre erkek denilen cins son derece zayıf, masum ve bir o kadar da savunmasız!

İşin en güzeli, bu cinse hiçbir olayda hiçbir şekilde sorumluluk düşmüyor! Ya zorla kadınlar tahrik ediyor zavallıları ya da şeytan kandırıyor!

Güldün; tahrik oluyorlar… Şort giydin; şeytandan korunmak için kadın tekmeliyorlar…

Buraya kadar anlattıklarıma aşinayız ve zaten biliyoruz. Ama bunu bilmiyorduk! Son suçlular belli oldu… Yatak ve yorgan!

Bilgisinden sual olunmaz ilahiyatçı bir vakıf başkanı harika bir fetvayla gençlerimizi, “Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyun yoksa battaniye ve yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız edebilir” diye son derece bilimsel bir şekilde uyardı.

Aynı kişi daha önce “6 yaşında çocukla evlenilebilir” ve “Asansörde halvet olabilir” fetvalarına da imza atmıştı. Peki böyle sapık düşünceleri yayan adamlara ceza yok mu? Gördükleri her nesnede gençlerimizin akıllarına seks gelmesi için uğraşan kurum ve kişilere ceza yok mu? Artık bir grup zavallı genç eskiden aklının köşesinden geçmezken, yatağa döşeğe başka bir gözle bakacak!

Peki bu Türk örf ve adetlerine, aile yapısına uygun mudur?